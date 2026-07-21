El nuevo presidente del Senado se refirió al respaldo que recibió durante la votación, incluido el apoyo del Pacto Histórico, y aseguró que el Centro Democrático mantiene intactos sus principios.

Honorio Henríquez fue elegido como nuevo presidente del Senado de la República para el periodo legislativo 2026-2027, luego de imponerse en una votación que terminó 56 a 45 frente al senador Alfredo Deluque. El resultado sorprendió por el respaldo que recibió de congresistas del Pacto Histórico, una decisión que modificó el panorama político durante la instalación del nuevo Congreso.

Tras su elección, el senador del Centro Democrático aseguró que el resultado refleja la independencia del Legislativo y negó que exista un cambio en la posición ideológica de su partido. Además, envió un mensaje de garantías para todas las bancadas y afirmó que la mesa directiva actuará con imparcialidad.

La elección también generó una fuerte ola de reacciones entre dirigentes políticos de distintos sectores, quienes interpretaron la votación como el primer gran pulso político del nuevo periodo legislativo y un revés para el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Honorio Henríquez explicó el apoyo del Pacto Histórico tras su elección

Luego de ser elegido presidente del Senado, Honorio Henríquez fue consultado sobre el respaldo que recibió de los senadores del Pacto Histórico, una decisión que llamó la atención debido a las diferencias políticas entre ambas colectividades. El congresista aseguró que el apoyo no representa una alianza política ni un cambio en las convicciones de ninguna de las partes.

En sus declaraciones, sostuvo que tanto el Centro Democrático como el Pacto Histórico mantienen intactos sus principios e ideologías. “Ni ellos han cedido en sus ideologías, ni nosotros en nuestras ideologías”, afirmó, al insistir en que su partido continuará defendiendo la misma línea política que ha sostenido desde su creación.

La votación en el Senado marcó el inicio del nuevo periodo legislativo y abrió un nuevo escenario político en el Congreso.

Qué dijo Honorio Henríquez tras asumir la presidencia del Senado

Durante su primer discurso como presidente del Senado, Henríquez aseguró que ejercerá el cargo ofreciendo las mismas garantías para todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, sin importar si pertenecen a la oposición, al Gobierno o se declaran independientes.

Asimismo, señaló que la mesa directiva respaldará las iniciativas que beneficien a los colombianos, pero también ejercerá el control político cuando corresponda. En ese sentido, destacó la importancia de que el Congreso trabaje de manera conjunta para responder a las principales necesidades del país y fortalecer la institucionalidad.

Reacciones políticas tras la elección de Honorio Henríquez

La llegada de Honorio Henríquez a la presidencia del Senado provocó múltiples pronunciamientos desde diferentes sectores políticos. Integrantes del Pacto Histórico defendieron su decisión de apoyarlo y explicaron que el voto buscó impedir que el sector cercano al presidente electo consolidara el control de la corporación.

Al mismo tiempo, dirigentes de oposición y figuras independientes ofrecieron interpretaciones distintas sobre el resultado. Mientras algunos calificaron la votación como la primera derrota política de Abelardo de la Espriella antes de asumir la Presidencia, otros consideraron que el desenlace demuestra la autonomía del Congreso y el respeto por la separación de poderes en el inicio del nuevo periodo legislativo.