Ley de Cabotaje: el Gobierno introduce una cláusula clave antes de enviarla al Congreso
El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para desregular el cabotaje nacional y permitir la operación de buques extranjeros sin cambio de bandera. Sin embargo, una modificación incorporada en los últimos días cambia las cosas.
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