Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 3 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 5504 - La cama

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 3 de agosto

1° 5504 11° 7007 2° 4661 12° 4096 3° 7987 13° 1980 4° 8159 14° 0902 5° 2230 15° 0137 6° 9787 16° 5085 7° 2210 17° 7657 8° 2675 18° 7044 9° 5972 19° 7274 10° 2652 20° 2639

¿Qué significa soñar con La cama?

Soñar con la cama representa descanso, intimidad y búsqueda de seguridad emocional.

Según su estado, revela tu ánimo: ordenada, estabilidad; desordenada, inquietud o conflictos.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.