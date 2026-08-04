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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 3 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 5504 - La cama
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 3 de agosto
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¿Qué significa soñar con La cama?
Soñar con la cama representa descanso, intimidad y búsqueda de seguridad emocional.
Según su estado, revela tu ánimo: ordenada, estabilidad; desordenada, inquietud o conflictos.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.