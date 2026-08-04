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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 3 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este lunes, 3 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7825 - Gallina

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 3 de agosto

 1°7825 11°1490
 6807  12°9744
 3°5489 13°5747 
 5634  14°7557 
 5732  15°1774 
 6°3476  16°8793
 9123  17°1116 
 0682  18°6179 
 1980  19°8835 
 10°9259 20°7639 

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¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con una gallina suele simbolizar protección y cuidado del hogar. Refleja instintos maternales, necesidad de seguridad o unión familiar.

También puede señalar prudencia o timidez ante decisiones. Si pone huevos, sugiere oportunidades; si está inquieta, indica tensiones cotidianas.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

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