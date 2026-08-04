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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 3 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este lunes, 3 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7825 - Gallina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 3 de agosto
|1°
|7825
|11°
|1490
|2°
|6807
|12°
|9744
|3°
|5489
|13°
|5747
|4°
|5634
|14°
|7557
|5°
|5732
|15°
|1774
|6°
|3476
|16°
|8793
|7°
|9123
|17°
|1116
|8°
|0682
|18°
|6179
|9°
|1980
|19°
|8835
|10°
|9259
|20°
|7639
¿Qué significa soñar con gallina?
Soñar con una gallina suele simbolizar protección y cuidado del hogar. Refleja instintos maternales, necesidad de seguridad o unión familiar.
También puede señalar prudencia o timidez ante decisiones. Si pone huevos, sugiere oportunidades; si está inquieta, indica tensiones cotidianas.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.