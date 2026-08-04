En esta noticia ¿Qué significa soñar con gallina?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 3 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este lunes, 3 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7825 - Gallina

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 3 de agosto

1° 7825 11° 1490 2° 6807 12° 9744 3° 5489 13° 5747 4° 5634 14° 7557 5° 5732 15° 1774 6° 3476 16° 8793 7° 9123 17° 1116 8° 0682 18° 6179 9° 1980 19° 8835 10° 9259 20° 7639

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con una gallina suele simbolizar protección y cuidado del hogar. Refleja instintos maternales, necesidad de seguridad o unión familiar.

También puede señalar prudencia o timidez ante decisiones. Si pone huevos, sugiere oportunidades; si está inquieta, indica tensiones cotidianas.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.