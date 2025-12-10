El metal valioso que impulsará a Argentina y la podría convertir en la nueva Arabia Saudita. Foto: Télam

Argentina dio un paso gigante dentro del sector nuclear tras la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares, el cual funcionará bajo el Ministerio de Economía. Precisamente, resalta un metal valioso que podría convertir al país en la “nueva Arabia Saudita”.

Justamente, el presidente de la Nación, Javier Milei, reveló el potencial que tiene el uranio para transformarlo en un gigante energético global. Por tal motivo, aplicará una nueva política nuclear revitalizada que combine minería, energía y tecnología atómica.

El uranio sirve principalmente como combustible para reactores nucleares que generan electricidad. Foto: Reuters

¿Cómo Argentina se podría convertir en la nueva Arabia Saudita?

El Gobierno de Milei dio un paso importante al decretar la formación de la Secretaría de Asuntos Nucleares. Esta nueva entidad tiene como misión coordinar todas las áreas del sector nuclear, inyectar dinamismo a las políticas existentes y fortalecer la articulación institucional.

Según el Gobierno, el objetivo es posicionar la energía nuclear no solo como una herramienta para la soberanía energética, sino como un motor de desarrollo económico.

Federico Ramos Napoli, experto de 30 años con gran experiencia en el rubro, estará al frente de la secretaría. Su designación genera optimismo debido a su paso como gerente general y presidente de DIOXITEC S.A., una empresa que se dedica a la conversión de uranio para plantas nucleares y producción de Co-60.

Por otra parte, impulsó la reestructuración administrativa de la compañía, eliminando déficits y alcanzando récords de producción. Su rol como asesor en Nucleoeléctrica Argentina S.A. y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para la producción y comercialización de radioisótopos en el reactor RA-10, lo convierte en el candidato ideal para este desafío.

La historia de Argentina alrededor del uranio y la energía nuclear

Argentina no es una nueva en el mundo nuclear. Con 75 años de desarrollo en tecnologías nucleares con fines civiles, el país se ubica entre un selecto grupo de naciones con experiencia integral en investigación, producción y uso de recursos atómicos.

Históricamente, se enfrentó a desafíos como la escasez de uranio para sus plantas, resuelta mediante negociaciones internacionales astutas. Ahora, el foco está en el uranio, el metal radiactivo esencial para el combustible nuclear, por lo que Milei aseguró que el país puede ser la “Arabia Saudita del uranio” .

Y es que, al igual que el petróleo saudí impulsó una economía global, el uranio podría catapultar a Argentina al centro del mercado internacional de uranio y radioisótopos, diversificando su matriz productiva y atrayendo inversiones masivas.

¿En qué provincias de Argentina se puede encontrar uranio?

Según la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Argentina tiene 34.250 toneladas de recursos estimados de uranio (tU), distribuidos principalmente en provincias, como: