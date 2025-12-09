En busca de potenciar el desarrollo del sector nuclear, el Gobierno anunció este martes que creará la Secretaría de Asuntos Nucleares, la cual estará a cargo del Dr. Federico Ramos Napoli , expresidente de DIOXITEK S.A.

Según detalló el Ministerio de Economía, el objetivo de esta nueva entidad es el de “coordinar las distintas áreas que conforman el sector nuclear argentino, tutelando a las mismas y garantizando un mayor dinamismo en la ejecución de sus políticas".

La entidad, bajo la órbita de la cartera de Luis Caputo, busca ordenar la explotación de la energía nuclear en la Argentina para convertir al país en “la Arabia Saudita del Uranio”.

La novedad surge en un escenario en el que el Gobierno acelera con la privatización de Nucleoeléctrica S.A., la empresa estatal que controla las plantas nucleares de Atucha I, II y Embalse.

Se trata de una nueva apuesta del Gobierno por el sector nuclear: en esta línea, hace un año se creó el Consejo Nuclear Argentino, presidido por Demian Reidel.

Este tiene como objetivo el desarrollo de Reactores Modulares Pequeños (SMR, por sus siglas en inglés) con diseño y tecnología 100% nacional y explotar la minería de uranio para exportar energía nuclear y convertirse en un polo de innovación en el rubro.

Ahora, esta nueva Secretaría busca alinear políticas, sectores y entidades para potenciar el desarrollo del sector y convertir a la Argentina en una jugadora relevante en el mapa de la energía nuclear.

El potencial que ve el Gobierno en la energía nuclear

Para el Gobierno, “la energía nuclear es un recurso estratégico que puede cambiar la matriz económica de nuestro país”, por lo que su explotación es clave.

“Argentina tiene 75 años de historia que nos posicionan en el selecto grupo de naciones que se dedican a la investigación y aplicación de tecnologías nucleares con fines civiles”, detalla en este sentido el comunicado.

Con la proyección de crecimiento en el sector, desde Economía aseguran que Argentina “tiene el potencial para convertirse en la ‘Arabia Saudita del Uranio’”.

Para ello, “se necesita que los sectores minero, energético y nuclear estén alineados con este objetivo como horizonte”, consideran, razón por la que se creó el nuevo organismo.

Quién es Ramos Napoli, el titular de la nueva Secretaría de Asuntos Nucleares

El Dr. Federico Ramos Napoli será el encargado de liderar la nueva Secretaría de Asuntos Nucleares para coordinar las distintas áreas del sector nuclear argentino y potenciar su desarrollo.

El joven abogado, que en el pasado levantó sospechas por ser un “troll libertario” en redes y hubo denuncias de que lo nombraron “a dedo”, viene de dirigir DIOXITEK S.A., la empresa estatal encargada de producir uranio de calidad nuclear y fuentes de Cobalto-60, única en el país.

Allí, Ramos Napoli se desarrolló primero como Gerente General y, más tarde, como Presidente. Este lideró la reestructuración administrativa y productiva de la empresa que instó Javier Milei.

Este proceso “obtuvo como resultado la eliminación del déficit operativo, el desendeudamiento y el récord de producción”, detalla el comunicado de Economía.

Además, Ramos Napoli “ha liderado las negociaciones para solucionar el heredado faltante de suministro de uranio en las centrales nucleares argentinas”, según el Gobierno.

También en la gestión actual, el abogado “asesoró al Directorio y a la Gerencia General de NUCLEOELÉCTRICA S.A. en su reestructuración administrativa”.

Un trabajo similar realizó con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), para la cual desarrolló “un plan de producción y comercialización de radioisótopos para el RA-10″.

Por ello, el Gobierno considera que “su visión integral del sector lo convierte en la persona indicada para el cargo” y el “desafío” que propone Javier Milei.