Jurasic Park pero en la vida real: subastan un bolso de “cuero de Tiranosaurio rex” valorado en más de medio millón de euros

Un bolso de “cuero de T-Rex” valuado entre 350.000 y 580.000 dólares se convirtió en una de las piezas más impactantes del mercado del lujo. El accesorio será subastado en París y sus creadores aseguran que fue desarrollado a partir de células reconstruidas mediante biotecnología.

Presentado hace unos meses en Ámsterdam, el bolso fue elaborado utilizando restos de colágeno encontrados en el fémur de un Tyrannosaurus rex hallado hace 25 años en Montana, Estados Unidos. La pieza ya genera fascinación entre coleccionistas y una fuerte polémica en el mundo científico.

Mientras la casa de subastas Drouot habla de “un objeto sin precedentes en la historia del lujo”, varios paleontólogos advierten que actualmente no existe ADN completo de T-Rex capaz de recrear piel auténtica del dinosaurio.

Jurasic Park pero en la vida real: subastan un bolso de “cuero de Tiranosaurio rex” valorado en más de medio millón de euros. Reuters/EFE

Cómo se creó el bolso de “cuero de T-Rex” que será subastado en París

El bolso de “cuero de T-Rex” fue desarrollado por empresas de biotecnología y diseño que trabajaron sobre proteínas reconstruidas científicamente a partir de restos fósiles.

Según los responsables del proyecto, el proceso parte de fragmentos de colágeno hallados en huesos de Tyrannosaurus rex. A partir de ese material, se utilizaron técnicas de biología sintética e inteligencia artificial para crear células capaces de generar un tejido similar al cuero.

“En los últimos años hemos conseguido disponer de técnicas, de biotecnologías con las que podemos dar instrucciones a un cultivo celular para construir, entre comillas, en laboratorio, piel auténtica de T-Rex”, explicó Iacopo Briano, experto en paleontología asociado a la venta.

La casa de subastas Drouot describió el accesorio como “un objeto sin precedentes en la historia del lujo” y una “proeza científica” capaz de crear cuero “sin recurrir en absoluto a la ganadería”.

El diseño del bolso mezcla ciencia y exclusividad. La pieza posee un tono verde oscuro, detalles inspirados en la doble hélice del ADN y una estética futurista orientada al mercado de lujo extremo.

Por qué científicos cuestionan el supuesto “cuero auténtico de Tyrannosaurus rex”

Aunque el bolso de “cuero de T-Rex” ya se volvió viral, distintos expertos sostienen que el proyecto exagera el vínculo real con el dinosaurio.

El principal problema científico es que no existe ADN completo de Tyrannosaurus rex utilizable para recrear tejidos auténticos. Los especialistas explican que solo existen pequeños fragmentos de proteínas conservadas en fósiles.

Por eso, varios paleontólogos consideran que el material utilizado no puede definirse como piel auténtica del dinosaurio, sino como una reinterpretación basada en datos incompletos.

Thomas Holtz Jr., paleontólogo de la Universidad de Maryland, fue una de las voces más críticas. “Lo que esta empresa está haciendo parece más una fantasía”, afirmó sobre el proyecto.

Los expertos remarcan que la idea recuerda inevitablemente a Jurassic Park, donde el ADN de dinosaurio permitía recrear especies extinguidas. Sin embargo, aclaran que la realidad científica actual está muy lejos de ese escenario.

En el cine, el ADN aparece completo. En la práctica, solo existen fragmentos parciales, aproximaciones y reconstrucciones teóricas. Por eso, muchos científicos consideran que el relato comercial del bolso tiene más marketing que biología real.

Jurasic Park pero en la vida real: subastan un bolso de “cuero de Tiranosaurio rex” valorado en más de medio millón de euros. Reuters/EFE

El precio récord del bolso y la estrategia detrás del lujo biotecnológico

El bolso de “cuero de T-Rex” será subastado con un valor estimado de entre 300.000 y 500.000 euros. Además, comenzará con una puja inicial superior a las 500.000 libras.

Alexandre Giquello, responsable de la subasta, explicó que fue necesario “inventar un precio” debido a la rareza absoluta de la pieza y al enorme nivel de inversión tecnológica necesario para producirla.

“300.000 euros siguen siendo muchísimo, muchísimo dinero. Pero también es algo único en el mundo”, señaló.

Los creadores del proyecto aseguran que el objetivo no es competir con el cuero tradicional ni con el cuero vegano, sino construir una nueva categoría de lujo basada en materiales cultivados en laboratorio.

“El cuero celular abre una nueva vía: la de una exclusividad que ya no se basa en la extracción ni en la ganadería intensiva”, destacó la casa Drouot.

Además, Briano insistió en que el material no debe confundirse con cuero sintético fabricado con plástico . “Aquí partimos de un cultivo celular, así que es piel al 100%. ¡Y al mismo tiempo procede de un animal que desapareció hace 67 millones de años!”, aseguró.

Entre la innovación, la ciencia ficción y el marketing

El bolso de “cuero de T-Rex” resume una tendencia cada vez más visible dentro del lujo tecnológico: combinar avances científicos reales con narrativas espectaculares capaces de generar impacto global.

Por un lado, el uso de biología sintética para desarrollar materiales alternativos podría abrir nuevas posibilidades en la industria textil y reducir procesos contaminantes asociados al cuero tradicional.

Por otro, la historia detrás del accesorio genera dudas incluso entre especialistas que reconocen el avance tecnológico, pero cuestionan la forma en que se presenta el proyecto.

La pieza no fue diseñada para el gran público. Es un objeto experimental, exclusivo y pensado para coleccionistas capaces de pagar cifras millonarias por una historia única.

Y justamente ahí aparece el verdadero valor del bolso: más allá del material, lo que realmente se vende es la posibilidad de llevar un objeto conectado, aunque sea de forma indirecta, con uno de los dinosaurios más famosos de la historia.