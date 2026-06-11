Este hallazgo, que desafía nuestra comprensión tradicional de gas, plasma, líquido y sólido, no solo tiene el potencial de transformar el ámbito de la física, sino que también podría incidir en la tecnología, el almacenamiento de datos e incluso en la propia naturaleza del universo.

El universo podría ser aún más sorprendente de lo que imaginamos

Un grupo de científicos liderado por Melvin Vopson, físico especializado en teoría de la información en la Universidad de Portsmouth, sugiere que la información no es meramente abstracta, sino que posee masa, constituyendo un nuevo estado de la materia.

La información podría convertirse en el quinto estado de la materia, según un estudio que desafía la física clásica. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Dmitriy Rybin

Qué es el quinto estado de la materia: el condensado de Bose-Einstein

Tradicionalmente, los estados de la materia reconocidos son sólido, líquido, gas y plasma. La propuesta de Melvin Vopson sugiere que la información misma constituye un quinto estado de la materia, aunque de naturaleza sumamente sutil.

Este proceso podría confirmar que la información es un componente tangible del universo y que incluso podría ayudar a explicar fenómenos aún no resueltos, como la materia oscura.

Según su hipótesis, cada bit de información tiene una masa pequeña pero medible.

Para comprobarlo, propone un experimento donde positrones y electrones colisionan, liberando energía adicional al eliminar la información contenida en estas partículas.

Un experimento con electrones y positrones busca probar que los datos no son abstractos: también tienen masa. Fuente: Shutterstock.

Cómo la masa de la información redefine el almacenamiento de datos

Las implicancias prácticas del descubrimiento son notables.

Se ha identificado que cada bit de información cuenta con una masa finita, lo que establece un límite físico para el almacenamiento digital.

A diario, la humanidad produce vastas cantidades de datos, abarcando millones de correos electrónicos, publicaciones, videos y mensajes.

El autor sostiene que esta expansión de información podría trascender la capacidad energética del planeta en un lapso que apenas supera un siglo.

Por tanto, la comprensión de la masa de la información será fundamental para la creación de tecnologías de almacenamiento más eficientes y sostenibles.

En la actualidad, los desafíos que plantea la generación masiva de datos son evidentes.

Esta realidad nos impone la necesidad de reconsiderar los métodos de almacenamiento existentes para adaptarlos a un futuro donde la demanda continuará incrementándose.

Para ello, es imperativo contar con un enfoque más sostenible que garantice la viabilidad del almacenamiento de información a largo plazo.

El universo como información organizada: de la gravedad a la simulación y el papel de la tecnología

La implicancia tecnológica también es sorprendente: figuras como Elon Musk, Bill Gates y Mark Zuckerberg, quienes dirigen proyectos en inteligencia artificial, metaverso y computación masiva, podrían ser considerados “guardianes” de esta infraestructura digital que representa nuestra realidad.

Sus avances no solo alteran la vida cotidiana, sino que, dentro de este marco teórico, también simbolizarían un control sobre la organización de la información -y por ende de la materia misma- en el universo.

Si la información posee masa, entonces deja de ser un mero concepto abstracto para convertirse en un componente físico del universo.

En efecto, sugiere que la gravedad podría funcionar como un mecanismo que organiza la información, transformando el caos en estructuras ordenadas, desde átomos hasta galaxias.

Esta perspectiva se vincula directamente con la noción de que el universo podría ser una simulación computacional, donde la información se procesa y almacena siguiendo reglas matemáticas precisas.

En otras palabras, la física, la tecnología y la teoría de la simulación se interrelacionan: medir la masa de la información no solo ayudaría a entender fenómenos como la materia oscura, sino que también reformularía nuestra comprensión de la realidad, la gravedad y el rol de la tecnología en el universo.