El juego del gato y el ratón: por qué Martín Guzmán responsabiliza al FMI por el acuerdo con Argentina

" Si el FMI empuja a Argentina a una situación desestabilizante , va también a tener una legitimidad menor en el futuro", desafió el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista con la agencia AFP sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional donde asegura que hubo avances en la última semana pero a dos meses de un vencimiento impagable, "queda camino por recorrer" .

¿ Cuál es la estrategia del Gobierno a la hora de cargar las tintas sobre el FMI ? ¿Se trata de ver quién cede primero? ¿Y cómo cae este chicken game para ver quién es más temerario en Washington DC?

"Fundamentalmente, están peleándose para la tribuna interna. El FMI se las aguanta pero esto no ayuda", advierte el ex director para el Hemisferio Occidental del Fondo, Claudio Loser. " Negociar en público, lo que hace Argentina, nunca dio resultado ", repasa para El Cronista sobre las técnicas preferidas por el organismo.

El acuerdo con el FMI trae una condición "a medida": ¿Cristina Kirchner la avala?

Miedo en Wall Street: se disparan las tasas de los bonos del Tesoro y arrastran a las acciones

Para Héctor Torres, hay algo de teatralización en las declaraciones del ministro . "No tenemos mucho con qué amenazar. Cualquier negociación, no sólo ésta, siempre termina reflejando el poder relativo de quienes están en la mesa", indicó el ex diplomático de la Cancillería y ex representante argentino ante el FMI.

Georgieva y Fernández, acompañados por Guzmán y Beliz, en Roma

"Nosotros llegamos a esta negociación sin reservas, con una fecha límite que se acerca, con una economía en gran vulnerabilidad. No podemos amenazar, no tenemos poder relativo", agregó en declaraciones a Millennium. "Un default con el Fondo es una cosa muy seria, tiene bastante más consecuencias", advirtió.

adrenalina hasta el último minuto

Sobre si hay margen para llegar a un acuerdo, Loser indicó que "van a ir pateando la pelota hasta el último momento. Y por supuesto queda bien decir que el equivocado es el Fondo", agregó sobre las declaraciones del ministro.

El mercado ya empieza a sacar cuentas sobre el margen de incumplimiento antes de entrar en default desde la fecha de vencimiento del pago de marzo si se prolonga la negociación. "Hay un margen de tiempo desde que se cae en atrasos hasta que son atrasos persistentes, donde hay sanciones y para la negociación", explica Loser. Ese plazo puede ser de hasta dos meses "si hay progreso".

Davos: 'colapso del Estado' y 'fracaso' en inflación entre los 5 riesgos de Argentina según el Foro Económico Mundial

El Banco Mundial se mete en la discusión con el FMI: qué dice sobre el estímulo fiscal y cuánto crecerá Argentina

El ex director para América Latina del FMI no pierde las esperanzas: "El tema a mi juicio es que está en un impasse. Una vez acordado se mueve muy rápido".

Torres, por su parte, también manifestó que "todavía cree en la racionalidad" de los negociadores y remarcó: "No creo que el Gobierno quiera llegar al default ni que el Fondo quiera empujarnos al abismo" .

un plan económico

Pese a eso, remarcó que no se cumplieron los requisitos básicos. " No hemos visto el programa económico y que se haya tratado de consensuar que era lo que hacía falta: que explique las metas, cómo llegar y que tenga consenso social . Tiene que ser un programa argentino, no de Guzmán. Había que empezar antes y no a las pedreadas", enfatizó el ex funcionario argentino en Washington.