Mercado Libre Fondo Común de Inversión Cerrado de Créditos debutó en la organización de este instrumento con una integración de unos u$s 300 millones, en una operación que lideró y organizó VALO. De este modo, la operación se constituyó en el FCI cerrado más grande de la Argentina, informaron los organizadores. La operación, que se integró este miércoles, fue por $ 411.172.881.500 (equivalentes a unos u$s 300 millones) que pagarán una tasa Tamar (hoy en 24,96% TEA) + 4,25 por ciento. El Fondo quedó constituido a 15 meses. Cristian Navarro, CEO de VALO, comentó que el “fondo marca un antes y después por sus características innovadoras. La confianza que nos depositó MercadoLibre refuerza nuestro prestigio y trayectoria en el mercado de capitales”. Actuó también Balanz como sociedad gerente, organizador y subcolocador. La emisión tuvo una calificación AAA (arg) de Fix SCR. Los FCI cerrados se constituyen totalmente en la integración y los cuotapartistas pueden vender su participación en el mercado pero no retirar capital más intereses antes del vencimiento, en este caso, en julio de 2027.