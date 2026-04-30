Cuando se piensa en ñoquis, lo primero que viene a la cabeza es la papa y la harina. Sin embargo, existen versiones alternativas que sorprenden por su textura, su sabor y su perfil nutricional. Los ñoquis de ricota y espinaca son un buen ejemplo. Esta opción aprovecha la cremosidad de la ricota y el sabor fresco de la espinaca para lograr una masa suave, fácil de trabajar y rica en proteínas. Además, es una excelente forma de incorporar más verduras a la alimentación cotidiana sin resignar un plato reconfortante. El secreto de estos ñoquis está en la preparación de la masa. Primero hay que hervir la espinaca, escurrirla muy bien y picarla finamente. Luego se mezcla con ricota fresca, un huevo y condimentos como sal, pimienta y nuez moscada, hasta obtener una mezcla homogénea. Para darle un poco más de cuerpo, se puede sumar una pequeña cantidad de harina de almendras o de avena, aunque este paso es opcional. Una vez lista la masa, se forman cilindros y se cortan pequeñas porciones, que pueden marcarse con un tenedor para darles la forma clásica, aunque no es obligatorio. Para la cocción, agregar los ñoquis en una olla amplia con agua hirviendo y sal. Una vez que empiezan a florar ya están listos para retirar. En este punto, contar con una olla cómoda y de buena capacidad facilita mucho el proceso. La cacerola Daily Hudson, fabricada en aluminio liviano y con revestimiento antiadherente, permite hervir la pasta sin que se pegue y resulta ideal tanto para esta receta como para salsas y guisos posteriores, gracias a su capacidad y a su fácil limpieza. Por último, una salsa de tomate fresca es una opción clásica para acompañar los ñoquis, pero también combinan muy bien con pesto de albahaca, manteca con hierbas como salvia o romero, o incluso una salsa de yogur con limón y especias. Para cuatro personas, el costo de esta receta con una salsa sencilla se mantiene accesible y puede variar según el tipo de queso rallado o salsa elegida.