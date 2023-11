El inesperado llamado del Papa Francisco a Javier Milei, tras ganar las elecciones: ¿qué le dijo?

Luego de que Javier Milei venciera en el balotaje y se convirtiera en el próximo presidente de la Nación, el Papa Francisco se comunicó hoy telefónicamente para felicitarlo por su triunfo en la elección.



A pesar de las críticas públicas del líder de La Libertad Avanza (LLA) hacia el vaticano, mantuvieron un diálogo " muy bueno ". Allí, el mandatario electo ratificó su intención de que el Sumo Pontífice visite la Argentina el próximo 10 de diciembre.

Según especificaron, el contacto se habría concretado tras la intervención de Ramiro Marra y parte de su equipo que intentaron " encauzar " la relación, luego de los conflictos que surgieron durante la campaña electoral.

En el momento que Francisco lo llamó, él se encontraba en una entrevista televisiva con el periodista Jonatan Viale de LN+. Sin embargo, su futura canciller, Diana Mondino, lo fue a buscar para pedirle que puedan interrumpir la grabación y atender el llamado del Papa.

¿Cuál fue el conflicto entre Javier Milei y el Papa Francisco?



El mandatario electo fue fuertemente cuestionado por llamar al Pontífice como "el representante del maligno en la Tierra" , durante un video que se volvió viral en las redes sociales.



Este fue uno de los puntos que tomó Sergio Massa en el debate para consultarle cuál era su opinión sobre el vaticano y qué relación mantendría con el máximo representante de la iglesia católica.

" Parece que estás poco informado, porque ya había pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso", respondió Milei, en su entonces.

Además, previamente, el economista Alberto Benegas Lynch había pedido "suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano" en caso de ganar las elecciones.

