Lula vs. Milei, la escalada de la tensión diplomática que pega de lleno en la economía Argentina.

En esta noticia Lula ganó el balotaje y vuelve a gobernar Brasil: el nuevo escenario que enfrenta en su cuarto mandato

Tras la inesperada victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil este domingo, el único dirigente latinoamericano que no lo saludó tras vencer a Flávio Bolsonaro en el balotaje fue Javier Milei.

Ante esto, este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó por qué el presidente argentino aún no hizo alusión a la victoria de su par brasileño, reelecto por cuarta vez.

Además, aseguró que no habrá un comunicado oficial de parte de Cancillería: “Por lo menos por ahora no hay ningún comunicado que vayamos a realizar”.

“Tomamos nota del resultado electoral que hubo en Brasil”, dijo el vocero ante la consulta. Y justificó la falta de reacción del Gobierno: “En 2023, cuando Javier Milei fue electo presidente, no hubo ningún gesto del presidente Lula para saludarlo personalmente”.

Tras ello, Ravier insistió en que hay “una diferencia ideológica” entre ambos mandatarios y aseguró que la relación comercial con Brasil y la diplomacia “continúan”.

“Argentina y Brasil son dos pueblos hermanos; comercian, trabajan dentro del Mercosur y nada de esto debería verse afectado”, consideró en conferencia de prensa.

El Gobierno justificó la falta de saludo de Milei a Lula tras su victoria en Brasil: “Hay una diferencia ideológica” El Cronista

Ante la insistencia de los periodistas en sala de prensa, Ravier se refirió de forma explícita a la “diferencia ideológica” que hay entre ambos mandatarios: Lula como referente histórico de la centro-izquierda latinoamericana contra Milei y sus ideas liberales de derecha, fuertemente alineadas con el Estados Unidos de Donald Trump.

“Lo único que puedo decir acá es que el Presidente no es un hipócrita. Hay una diferencia ideológica entre los dos mandatarios que es real”, asumió.

Sin embargo, aseguró que “del lado argentino la diplomacia continúa”.

“Las relaciones comerciales continúan, no esperamos que nada de todo esto pueda afectar el trabajo que llevamos adelante dentro del Mercosur”, afirmó.

Lula ganó el balotaje y vuelve a gobernar Brasil: el nuevo escenario que enfrenta en su cuarto mandato

Luiz Inácio Lula da Silva ganó este domingo el balotaje presidencial en Brasil y se aseguró un nuevo mandato al frente de la principal economía de América Latina.

Con el 51,78%, se impuso sobre el senador Flávio Bolsonaro, que obtuvo 48,22%, y prolongó un ciclo político que tiene al Partido de los Trabajadores (PT) como protagonista desde hace más de dos décadas.

El resultado le permitirá a Lula iniciar su cuarto mandato presidencial, después de gobernar entre 2003 y 2010 y regresar al poder en enero de 2023. La victoria abre una nueva etapa para un dirigente que atravesó el ascenso sindical, la presidencia, la cárcel y un regreso al Palacio del Planalto.

El triunfo también representa una nueva derrota electoral para el espacio político de Jair Bolsonaro, expresidente condenado por su participación en un intento de golpe de Estado. Frente a Flávio Bolsonaro, el líder del PT defendió la continuidad de su gestión, la protección social y la soberanía brasileña.