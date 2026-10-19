En la conferencia de prensa que suele dar los martes y que esta semana adelantó un día, el funcionario habló del riesgo país y recordó que el gobierno de Javier Milei “recibió una Argentina con un riesgo país arriba de los 2.500 puntos”, mientras que hoy se encuentra “sobre los 600 puntos”.

En ese sentido, afirmó que “la suba obedece a la incertidumbre global” y que ante eso, el gobierno “construye solidez macroeconómica”.

Por lo tanto, insistió: “La Argentina que tenemos hoy es mucho mejor, con menos incertidumbre y con menos riesgo que la que teníamos en diciembre de 2023”.

Luego dejó en claro que “la política económica no va a cambiar” y reiteró que “no va a haber un plan platita mientras Javier Milei siga en funciones” porque “entendemos que el plan económico es exitoso para bajar la inflación y de la mano de la baja de la inflación, bajar la pobreza y la indigencia. También recuperar el crecimiento independientemente de que no es a la tasa o a la velocidad que nos gustaría observar”.

“no va a haber un plan platita mientras Javier Milei siga en funciones”, aclaró Ravier. (Captura de video)

En ese punto, reconoció que si se analizan los “datos particulares, la situación sector por sector, puede cambiar” por lo que admitió que no se trata de “un crecimiento homogéneo, en el que todos los crecen al mismo tiempo”.

A modo de ejemplo, señaló: “Julio fue negativo, pero agosto fue muy positivo” y anticipó: “De septiembre en adelante va a ir mejorando, ya lo vemos al mirar los datos parciales”.

Después aseveró: “No negamos los datos, especialmente los oficiales, pero creemos que Argentina vuelve a crecer, pese a la coyuntura global”.

EE.UU. y el pedido ante la ONU

Al ser consultado sobre el pedido de Estados Unidos para disolver el Comité de desconolización de la ONU indicó que hoy “está bajo análisis” y que es un tema que “hablará el canciller”, Pablo Quirno.

La declaración de Ravier ocurre luego de que se suspendiera la reunión que iba a llevarse a cabo mañana la Comisión de Defensa Nacional en Diputados para abordar la cuestión de la soberanía de Malvinas.

Ravier afirmó que el pedido de Estados Unidos sobre el Comité de Descolonización de la ONU está bajo análisis y lo tratará el canciller Quirno.

Rigi y Vaca Muerta

El vocero informó que el Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Bajo del Choique-La Invernada, de la empresa Pluspetrol, en Vaca Muerta, que prevé una inversión de u$s 12.240 millones.

Además adelantó que generará de más de 2.300 puestos de trabajo.

En este sentido, resaltó que “el RIGI ya suma 25 proyectos aprobados y publicados en el Boletín Oficial, con inversiones por 68.438 millones de dólares y la generación de 118.650 empleos directos e indirectos”.