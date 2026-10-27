La última semana de octubre suele concentrar distintas oportunidades de compra vinculadas con fechas especiales y campañas comerciales. Entre Halloween y los eventos de descuentos que marcan el cierre del mes, algunas categorías como electrodomésticos, tecnología y artículos para el hogar adquieren mayor protagonismo.

En este escenario, COTO mantiene durante los últimos días de octubre distintas alternativas de descuento y financiación. Las propuestas abarcan desde productos relacionados con la decoración hasta bienes durables, como heladeras, lavarropas y equipos de climatización.

Descuentos en decoración y artículos para Halloween

Una de las acciones vigentes está relacionada con Halloween. Hasta el 29 de octubre, determinados artículos de decoración cuentan con un 40% de descuento en un pago, con efectivo, débito o crédito.

Aunque se trata de una celebración de origen anglosajón, Halloween incorporó nuevas costumbres y propuestas comerciales en Argentina. Durante los últimos años, la fecha ganó presencia en hogares, comercios y espacios gastronómicos, especialmente a través de elementos decorativos y actividades temáticas.

El calendario de fin de mes también coincide con una etapa en la que muchas personas comienzan a evaluar compras para el hogar. La cercanía del verano y los eventos comerciales pueden influir en la decisión de adelantar la renovación de determinados productos o buscar alternativas de financiación.

Hasta el 29 de octubre, determinados artículos de decoración cuentan con un 40% de descuento. Magnific

Electrodomésticos y financiación: qué opciones están vigentes

Entre las categorías incluidas en las acciones de fin de octubre aparecen distintos electrodomésticos de uso cotidiano. La vigencia se extiende hasta el 1 de noviembre para algunas de estas alternativas.

En heladeras, lavarropas, aires acondicionados, termotanques, cocinas y lavavajillas se contempla la posibilidad de acceder a hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos o a un 20% de descuento en un pago exclusivo con Comunidad COTO.

Además, determinados electrodomésticos cuentan con hasta 40% de descuento en un pago, con efectivo, débito o crédito. Las condiciones dependen de los productos seleccionados y del medio de pago utilizado.

La financiación también alcanza a la categoría de televisores. En este caso, la propuesta contempla 12 cuotas sin interés con todos los bancos o un 15% de descuento en un pago exclusivo con Comunidad COTO.

Por otro lado, los productos de ventilación tienen una alternativa específica para esta época del año: 20% de descuento y hasta seis cuotas sin interés con todos los bancos. Se trata de una categoría que suele adquirir mayor relevancia a medida que se aproxima el período de temperaturas más elevadas.

Así, el cierre de octubre combina fechas especiales con distintas alternativas para quienes tienen previsto realizar compras para el hogar. Entre descuentos, cuotas sin interés y beneficios asociados a determinados medios de pago, las condiciones varían según la categoría y el producto seleccionado.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.