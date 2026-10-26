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La reelección del presidente brasileño generó una rápida reacción en la política argentina. El peronismo celebró el triunfo de Lula y comenzó a leerlo como una señal para la disputa de 2027. Paralelamente, desde el Gobierno rescatan otro aspecto del resultado: que un oficialismo puede ser reelegido cuando llega a las urnas con resultados económicos para mostrar. Las lecturas posibles.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro abrió desde el primer momento una disputa por la interpretación política del resultado en la Argentina. Mientras el peronismo salió a celebrar la continuidad del presidente brasileño y comenzó a proyectarla sobre el escenario electoral local, cerca del Gobierno buscaron poner el foco en otro dato: un oficialismo puede conseguir la reelección cuando llega a las urnas con resultados que los votantes valoran.

La primera reacción del peronismo llegó de parte de Cristina Kirchner, quien felicitó al pueblo brasileño y al mandatario reelecto con una referencia directa a la historia del movimiento que conduce.

“FELICITACIONES... primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después... a usted, compañero presidente Lula”, escribió la expresidenta.

FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2026

Cristina destacó que Lula, en su séptima elección presidencial, logró despertar entre sus compatriotas “sentimiento y sentido para ganar esta batalla”. La comparación con el 17 de Octubre fue una de las primeras señales de la lectura local que comenzó a hacer el peronismo sobre el resultado brasileño.

A los festejos por la victoria del presidente brasileño se sumó Axel Kicillof, quien definió el resultado como “una noche histórica” y sostuvo que Lula había dejado una lección: “Nunca hay que rendirse”.

“No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad”, afirmó el gobernador bonaerense.

UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR 🇧🇷❤️



Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse.



No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad.



Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil.

¡HAY… pic.twitter.com/f8zrpr2ok5 — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 26, 2026

Kicillof cerró su mensaje con una consigna que también puede leerse en clave argentina: “Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!”.

El tercer dirigente de peso que celebró el resultado fue Sergio Massa, quien había respaldado públicamente a Lula durante la campaña.

“Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida”, escribió el exministro de Economía. Massa reivindicó la trayectoria del presidente brasileño, al que definió como “el obrero que perdió hasta ganar” y destacó su papel en la industrialización de Brasil y en la defensa de la soberanía y sus recursos.

Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida.



La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos.



El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este… https://t.co/tWUeTavhSj pic.twitter.com/av5Lni29bJ — Sergio Massa (@SergioMassa) October 26, 2026

“El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento. La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA”, sostuvo.

La reacción se extendió entre otros dirigentes del peronismo. Jorge Taiana habló de una “remontada histórica” y destacó la “convicción, organización y firmeza en la defensa de la soberanía” de Lula.

También Eduardo “Wado” de Pedro, que viajó a Brasil invitado por el Partido de los Trabajadores y la Fundación Perseu Abramo, había planteado durante la campaña que la elección brasileña tendría impacto directo sobre la Argentina y sobre el proceso de integración regional.

La referencia a 2027

La referencia más directa al escenario electoral argentino llegó de Pablo Juliano, quien estuvo en Brasil como veedor y siguió el resultado desde la Embajada argentina en Brasilia.

“La alegría no es solo brasilera”, escribió el diputado, antes de felicitar a Lula. Luego hizo explícita su lectura sobre el impacto de la elección en la Argentina.

OJO CON LO QUE VA A PASAR EN LA SESIÓN DE DIPUTADOS



El oficialismo quiere tratar entre gallos y medianoche el proyecto para aliviar las deudas de las familias.



LLA solo ofrece cursos de educación financiera, pero ninguna salida para los empeñados, que son cada vez más.



Esta… — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) October 21, 2026

“A la ‘internacional de derecha’ que festejaba Milei se le puede ganar. En 2027, ese sueño se conquista en la Argentina”, sostuvo.

La frase resume una de las interpretaciones que comenzó a circular dentro de la oposición: el triunfo de Lula puede ser utilizado como antecedente para discutir la continuidad del proyecto político de Milei y mostrar que una fuerza enfrentada al oficialismo puede recuperar el poder.

El radicalismo también celebró

La victoria de Lula también generó una reacción positiva en sectores del radicalismo. El senador nacional Martín Lousteau felicitó al presidente brasileño y destacó el impacto regional del resultado.

“Vamos Lula. Una gran noticia para Brasil y para toda la región”, escribió.

Lousteau sostuvo que “la democracia también se defiende ganando elecciones y demostrando que se puede crecer con más igualdad” y planteó una mirada sobre la relación bilateral que se diferencia del enfrentamiento político entre Milei y Lula.

“Ojalá el futuro nos permita fortalecer el vínculo con Brasil: nuestro destino se construye juntos”, agregó.

El mensaje incorpora así otra dimensión a las repercusiones argentinas: además de la lectura electoral que hizo el peronismo y de la interpretación económica que aparece cerca del Gobierno, sectores de la oposición pusieron el foco en la democracia, el crecimiento y la relación estratégica entre Argentina y Brasil.

La otra lectura: los oficialismos también pueden reelegir

Si bien al cierre de esta nota todavía no hay una lectura oficial de la Rosada, que días atrás había celebrado la victoria en primera vuelta de Bolsonaro, voces dentro del gobierno tienen otra interpretación.

El economista Felipe Núñez, funcionario cercano al ministro de Economía Luis Caputo, puso el foco en la continuidad de Lula y en el componente económico de la elección. La lectura oficialista apunta a que los oficialismos pueden ser reelegidos cuando llegan a las elecciones con una economía que les permite mostrar resultados.

La lección es que reeligen los oficialismos. — Felipe Núñez 🦅 (@Felii_N) October 26, 2026

El razonamiento tiene un correlato directo con la estrategia que sostiene la Casa Rosada de cara a 2027. Más allá de las diferencias ideológicas entre Lula y Milei, el dato electoral que interesa al oficialismo es que un gobierno que consigue estabilizar la economía y mejorar las condiciones materiales puede transformar esos resultados en respaldo electoral.

De esta manera, el triunfo de Lula no es leído necesariamente en la Casa Rosada como una reivindicación de su modelo económico, sino como un ejemplo de que la continuidad de un gobierno también puede estar vinculada con su capacidad para llegar a las urnas con resultados concretos.