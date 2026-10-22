El vocero presidencial, Adrián Ravier, volvió a participar de El Cronista Stream, esta vez en el programa Pulso Financiero. Tras regresar de España junto a Javier Milei en su última gira internacional, el funcionario defendió la gestión del Presidente y se refirió al último dato del EMAE, el cual asumió que “se esperaba que fuera un poquito más alto” .

El EMAE de agosto, “una foto” de largo plazo

Este miércoles, el Indec informó que la actividad económica subió 0,1% mensual en agosto, pero cayó 1,7% interanual. Solo cinco de los quince sectores crecieron frente al mismo mes de 2025, con Explotación de minas y canteras (11,5%) y Electricidad, gas y agua (4,3%) a la cabeza.

El indicador llegó después de una caída mensual de 2,9% y una baja interanual de 1,4% en julio, cifras que el equipo económico atribuyó a la escasez de gas, el clima adverso y menos horas trabajadas durante el Mundial. Los analistas hablan de una dinámica de “serrucho” en lo que va de 2026.

Consultado al respecto, Ravier relativizó el número: “Después del segundo trimestre que fue negativo y de un julio fuerte negativo, el 0,1 positivo es [solo] un dato mensual”. Y propuso mirar “la foto desde que él llegó con la enorme herencia recibida”.

Con esa lógica, repasó las cifras de crecimiento: en 2024, “arriba del 6%, alrededor del 7%”; en 2025, “un poco más del 4%”. Para este año, dijo, “estamos viendo un crecimiento alrededor del 2%, en un mundo que crece poco”.

El vocero atribuyó la desaceleración a “las altas tasas de interés” y al “precio del petróleo”, donde afirmó que “hay un shock”. Aun así, sostuvo que “sigue siendo crecimiento” y que el REM proyecta un 2027 mejor que 2026, “lo cual los pone optimistas”.

Por otro lado, se refirió a la suba del riesgo país de las últimas semanas. Al respecto, Ravier aseveró que Argentina tiene “un prontuario de default que es preocupante” y planteó que “hay que convencer al mundo de que Argentina cambió” . Y afirmó: “Creemos que es algo transitorio” y que “va a superarse” cuando se calme la incertidumbre global.

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El Gobierno da “por hecho” la reelección de Milei

Sobre el escenario político, el vocero afirmó que los argentinos “tienen que demostrar democráticamente que no tienen voluntad de volver al pasado”. Y agregó: “Nosotros lo damos por hecho, uno ve la foto 2023, ve la foto hoy y es otro país”.

Respecto de la suspensión o eliminación de las PASO, Ravier dijo que son “muy optimistas de que va a pasar, de que los votos están” y que podría ocurrir “antes de fin de año”. Recordó que “ha sido una promesa de campaña” y que Milei “siempre criticó las PASO”.