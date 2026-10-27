Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del martes 27 de octubre minuto a minuto
A cuánto está el dólar blue hoy martes 27 de octubre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Construir patrimonio requiere tiempo, paciencia y una estrategia capaz de atravesar distintos ciclos económicos. Cómo distribuir las inversiones y cuáles son los sectores con mejores perspectivas para los próximos años.