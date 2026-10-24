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En esta noticia “Prioridad para este Gobierno”

El vocero presidencial Adrián Ravier se refirió este sábado a la situación del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno envió al Congreso por la causa Malvinas. Aseguró que, tras una reunión “de avance”, esperan el dictamen favorable la semana que viene .

El encuentro, liderado por la Secretaría Legal y Técnica, contó con la presencia de varios diputados nacionales. “Recibimos aportes del PRO, del MID e incluso del PJ”, indicó Ravier.

“Prioridad para este Gobierno”

“Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta Ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos”, escribió en X.

La publicación del vocero en X. (Foto: captura). X

“La Ley de Defensa de la Soberanía es prioridad para este Gobierno porque la causa Malvinas como ya ha dicho el Presidente es una causa sagrada para los argentinos y ningún otro gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro”, agregó el funcionario.

Esta confirmación de Ravier llega días después de que el gobierno norteamericano manifestara que le preocupaba el impacto que la ley de Malvinas podría tener en sus empresas.

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