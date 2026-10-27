La reelección de Lula da Silva ya empezó a sentirse del otro lado de la frontera. En cuestión de horas, las consultas para viajar a Brasil se dispararon y las agencias registraron un nuevo interés por uno de los destinos favoritos de los argentinos.

Y es que, tras el resultado electoral, el real brasileño llegó a depreciarse más de 12% frente al dólar, un movimiento que -según fuentes del sector- podría abaratar parte de los gastos de quienes planean vacacionar en las playas de la tierra carioca este verano.

La reelección de Lula sacudió al mercado cambiario brasileño y podría traducirse en menores gastos para los argentinos que elijan vacacionar en el país vecino. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Más consultas tras las elecciones

“Notamos un 20% de aumento en la cantidad de consultas respecto a Brasil”, aseguró Matías Tute, cofundador y CEO de Promociones Aéreas, en diálogo con El Cronista.

“Hoy tenemos un peso apreciado y eso hace que cualquier destino internacional parezca más accesible. Si además el real se debilita, viajar a Brasil puede resultar todavía más conveniente”, señaló.

Tute recordó que en enero de 2024 Brasil llegó a convertirse en uno de los destinos más económicos para los argentinos, aunque aclaró que todavía es prematuro anticipar un escenario similar. “No creemos que se repita exactamente aquella situación, pero sí que Brasil seguirá siendo muy atractivo”, sostuvo.

Qué gastos podrían bajar

En Despegar explicaron que una eventual depreciación del real no necesariamente se traduce un abaratamiento equivalente de todo el viaje.

“Los pasajes aéreos y los alojamientos, que representan una parte importante del presupuesto, se comercializan en dólares, por lo que el impacto directo de este movimiento cambiario sería limitado”, explicó Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

Donde sí podría percibirse un alivio es en los gastos cotidianos: “Las variaciones podrían registrarse en las comidas, el alquiler de sombrillas y reposeras u otros consumos en destino cuyos valores están expresados en reales”, indicó.

Cuánto cuesta hoy viajar a Brasil

De acuerdo con un relevamiento de paquetes turísticos para enero de 2027, una semana en Río de Janeiro con vuelo, hotel y gastos estimados demanda alrededor de u$s 1087 por persona. En Florianópolis, el presupuesto escala a unos u$s 1282, mientras que en Salvador de Bahía ronda los u$s 1141.

La apuesta de las aerolíneas

La expectativa de una temporada récord hacia Brasil también se refleja en la oferta de las compañías aéreas.

Por caso, Aerolíneas Argentinas cuenta con una de las programaciones para el verano más ambiciosas de los últimos años: tendrá 8 destinos en Brasil y vuelos directos desde 5 ciudades argentinas.

La empresa informó que operará 40 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Río de Janeiro, 36 a Florianópolis y continuará expandiendo su presencia en Cabo Frío. Además, volará a San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.

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Desde el interior, también habrá conexiones directas desde Córdoba, Rosario, Tucumán y Salta, mientras que la nueva ruta Córdoba-Cabo Frío comenzará a operar el 26 de diciembre.

En Florianópolis, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos directos desde $ 765.000 por persona, mientras que GOL muestra alternativas desde $ 369.302. En Río de Janeiro, la compañía de bandera publica tarifas desde $ 1,19 millón por pasajero para viajar en enero, en tanto que LATAM cuenta con opciones desde $ 432.837, algunas con conexión.

Cabo Frío, uno de los destinos por los que más apuesta Aerolíneas este verano, muestra tarifas desde los $ 854.000 por persona para viajar entre fines de enero y febrero, mientras que para marzo se encuentran pasajes desde $ 665.000.

También aparecen alternativas a través de programas de fidelización. Smiles, el programa de millas de GOL, ofrece pasajes ida y vuelta directos entre Buenos Aires y Río de Janeiro desde $ 384.000 bajo la modalidad Smiles & Money. La tarifa contempla 30.100 millas por tramo más tasas para socios de Club Smiles. Brasil concentra, actualmente, el 30,5% de las preferencias de los clientes argentinos de la plataforma,

¿Brasil vuelve a ser una ganga?

Por ahora, los analistas recomiendan prudencia. La depreciación del real todavía es reciente y dependerá de “cómo evolucionen los mercados brasileños en las próximas semanas”.

Lo que sí parece claro es que Brasil seguirá siendo protagonista del verano argentino. Y si el real continúa débil, las playas de Río, Florianópolis o el nordeste brasileño podrían volverse todavía más competitivas frente a otros destinos internacionales.

Fuente: Shutterstock Wonderful Nature

Según datos de la ANAC, Brasil registró 2,4 millones de pasajeros en vuelos internacionales durante septiembre, con un crecimiento interanual de 3,9%, consolidándose como uno de los principales polos turísticos y aerocomerciales de la región.

En septiembre, la ruta Mendoza–San Pablo transportó 14.032 pasajeros, mientras que Córdoba–San Pablo registró 8187 y Córdoba–Río de Janeiro, 5605. Rosario–San Pablo, por su parte, movilizó 4513 pasajeros.