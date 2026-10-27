Elecciones en Brasil: el Partido Liberal de Bolsonaro finalmente reconoció la victoria de Lula

En esta noticia Qué dijeron las autoridades sobre el avión privado en Iguazú

La Policía Federal brasileña se encuentra investigando si el excandidato a la presidencia y actual senador por el Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, intentó viajar desde la Argentina a los Estados Unidos en un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A, que partió anoche desde Aeroparque y aterrizó antes de la medianoche en Puerto Iguazú.

El avión, que había partido desde Buenos Aires a las 22:15 y tocado pista a las 23:45 en la ciudad fronteriza con Brasil, tenía previsto despegar a la madrugada rumbo a Estados Unidos, pero permanece retenido en la estación aérea misionera debido a “controles adicionales”, como consigna la agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo, desde el gobierno aclararon que “la Dirección Nacional de Migraciones no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina” y que los controles a dicho avión se dieron “a razón de la escalada mediática”.

Qué dijeron las autoridades sobre el avión privado en Iguazú

Según el comunicado oficial de Presidencia, “se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”.

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