El Gobierno informó el pago de una bonificación por “desempeño destacado” a un grupo de trabajadores que, según el documento oficial. Se trata de un premio para las personas que cumplan con distintos objetivos laborales.

Mediante la Resolución 46/2025, el Ejecutivo nacional explicó que pagará este extra por “desempeño destacado al personal comprendido en el régimen establecido en el sistema nacional de empleo público”, aunque se trata de un beneficio destinado al personal de planta permanente.

¿Cuál es el bono de fin de año que pagará el Gobierno?

El texto oficial informó que se liquidará la Bonificación por Desempeño Destacado a los agentes de la planta de personal permanente del Registro Nacional de Armas (la ex Agencia Nacional De Materiales Controlados) que desempeñaron cargos simples.

El bono adicional aplica a los empleados alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional De Empleo Público (SINEP)- Sin embargo, este extra solo se podrá liquidar al 10% del personal evaluado “en cada jurisdicción o Entidad descentralizada” del organismo conocido como RNA.

El bono de fin de año está destinado a los trabajadores del Registro Nacional de Armas.

¿Quiénes podrán cobrar el bono de fin de año?

El texto oficial del Gobierno remarcó que el pago se hará conforme lo dispuesto en la normativa del organismo y el convenio colectivo de trabajo, pero no abarcará a todos los trabajadores, ya que solo alcanza a “los agentes que ejercieron cargos que comportan el ejercicio de funciones simples del período comprendido entre el 1° de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023”.

El pago corresponde al período 2023, por lo que los trabajadores que ingresaron más tarde no podrán recibir el cobro, según explica el texto con intervención de la Oficina Nacional De Empleo Público, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado .