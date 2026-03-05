El Gobierno nacional oficializó la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, luego de aceptar la renuncia de Mariano Cúneo Libarona. La medida quedó formalizada a través del Decreto 133/2026, publicado este jueves 5 de marzo en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei. La norma establece que la dimisión de Cúneo Libarona rige desde el 4 de marzo de 2026 y que Mahiques asume el cargo a partir del 5 de marzo, en uso de las facultades del Poder Ejecutivo previstas en el artículo 99 inciso 7 de la Constitución Nacional. Luego de que Milei oficializara su designación, el nuevo funcionario agradeció públicamente la decisión del Presidente. “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”, señaló en un mensaje difundido en redes sociales. También agradeció a Karina Milei por “su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”. Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Administración de Justicia por la Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, Mahiques inició su carrera en el Poder Judicial de la Nación a comienzos de los años 2000. Fue en 2015 cuando dio el salto a la gestión nacional, durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese momento, fue designado subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial en el Ministerio de Justicia que conducía Germán Garavano. Desde ese rol participó en la articulación institucional entre el Ejecutivo y los tribunales federales y representó al Gobierno en el Consejo de la Magistratura. En 2019 asumió como fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, cargo desde el cual, hasta ayer, dirigía las investigaciones penales del fuero penal, contravencional y de faltas porteño. Su apellido tiene peso dentro del sistema judicial: su padre, Carlos Mahiques, fue ministro de Justicia bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal y actualmente es juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Su hermano, Ignacio Mahiques, también integra el Ministerio Público Fiscal. La designación se produce tras meses de definiciones dentro del Gobierno luego de la salida de Cúneo Libarona. Según trascendió en el oficialismo, su nombre fue impulsado por sectores cercanos a la conducción política de la Casa Rosada y terminó imponiéndose frente a otros candidatos que habían sido mencionados para ocupar el cargo.