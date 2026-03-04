Tras meses de idas y vueltas, con la renuncia del Mariano Cúneo Libarona sobre la mesa, el gobierno eligió a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia. El apellido está íntegramente ligado al poder judicial y político argentino, su designación vendría del sector de Karina Milei. “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”, afirmó el flamante funcionario a través de un primer posteo en X tras aceptar el cargo. Asimismo, inmediatamente el ministro agradeció a Karina Milei por “su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”. Mahiques es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y magíster en Administración de Justicia por la Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza. El flamante ministro comenzó su carrera a comienzos de los años 2000 dentro del Poder Judicial de la Nación. A lo largo de esos años ocupó distintos cargos en juzgados federales y organismos judiciales. El abogado tuvo un salto cualitativo en 2015 con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Durante ese gobierno fue designado subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica en el Ministerio de Justicia que conducía Germán Garavano. Desde ese lugar se convirtió en uno de los funcionarios encargados de la relación institucional entre el Ejecutivo y los tribunales federales. Además, fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo encargado de seleccionar y sancionar jueces. En este sentido, también actuó como representante del Consejo ante la comisión bicameral del Congreso que monitorea la implementación del Código Procesal Penal Federal. La trayectoria de Mahiques también está atravesada por la presencia de su familia dentro del sistema judicial y en especial definida por su padre Carlos Mahiques. Mahiques padre fue ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal y luego fue designado juez de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. Desde el kirchnerismo, se acusó al magistrado de formar parte de la llamada “mesa judicial” del macrismo, el espacio desde el cual el gobierno seguía las causas judiciales más sensibles durante la gestión de Mauricio Macri. En paralelo, su hermano, Ignacio Mahiques, también integra el Ministerio Público Fiscal y ha intervenido en investigaciones de alto impacto político. Tras el final del gobierno de Macri, la carrera de Mahiques continuó ligada al sector PRO. En 2019 fue propuesto por el entonces jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta para ocupar el cargo de fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. La Legislatura porteña aprobó su pliego y asumió en octubre de ese año al frente del organismo que dirige las investigaciones penales del fuero penal, contravencional y de faltas de la ciudad. En el 2022, Mahiques se vio en el ojo de la tormenta por participar de un viaje organizado por Ejecutivos del medio de comunicación Clarín, particularmente por Pablo Casey, primo de Héctor Magnetto, y por Jorge Rendo, a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido. En paralelo también ocupó cargos dentro del sistema de formación en seguridad pública. Entre 2020 y 2024 fue subdirector del Instituto Superior de Seguridad Pública y, desde julio de 2024, se desempeña como rector organizador del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, Mahiques también mantiene actividad académica: es docente titular en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina. En la actual administración de Javier Milei, su nombre volvió a aparecer en el radar político a partir de los movimientos dentro del Ministerio de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona. Según trascendió desde el oficialismo, la candidatura de Mahiques surgió en medio de una puja interna dentro del propio gobierno libertario. Su nombre fue impulsado principalmente por el sector político cercano a Martín Menem. En paralelo, otros nombres tenían respaldo de distintos sectores del oficialismo. Entre ellos apareció el intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro, con apoyo del asesor presidencial Santiago Caputo, y también circularon figuras del ámbito judicial como los fiscales Diego Luciani y Carlos Stornelli. Mahiques llega así con una trayectoria en el Poder Judicial y conocimiento técnico, al tiempo que mantiene vínculos políticos con distintos actores del ecosistema de poder de la Justicia que hoy resultan clave para el Gobierno, entre otras cosas, para enfrentar y eventualmente desactivar las demandas impulsadas por sectores como la CGT contra las reformas que promueve.