En esta noticia Villarruel no estará en el Tedeum del 25 de Mayo: no la invitó el Gobierno

La vicepresidenta Victoria Villarruel no estará en el Tedeum del 25 de mayo este año. Según se supo este sábado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encargada de la tarea, no le envió la invitación formal a la vicepresidenta.

Así, la tensión dentro del Ejecutivo sumó un nuevo capítulo y la relación entre Villarruel y Javier Milei llegó a un punto crítico. Por primera vez, no formará parte de la comitiva oficial que acompañará al Presidente al tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana.

La permanente tensión entre ambos quedó expuesta públicamente en varias ocasiones. Una fue hace un año, en la misma ceremonia en la Catedral: Milei ingresó a la Catedral, saludó con un abrazo a José Luis Espert, rechazó la mano del jefe de gobierno porteño Jorge Macri y tampoco saludó a Villarruel .

Villarruel no estará en el Tedeum del 25 de Mayo: no la invitó el Gobierno

Karina Milei fue la encargada de cursar las invitaciones a través del área de ceremonial, según informaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

Es que, según el protocolo, Presidencia envía las participaciones y se encarga del operativo de seguridad , más allá de que el evento se realice en la Catedral.

EL episodio es resonante porque el Tedeum es un evento tradicional de la fecha, al que asisten el Presidente y su vice. En general, el mandatario sale de Casa Rosada caminando junto a su comitiva, y atraviesa la Plaza de Mayo hasta llegar a la Catedral. Incluso, en el primer tedeum que compartieron, en 2024, Milei y Villarruel fueron caminando abrazados desde la explanada de la Casa de Gobierno hasta la entrada de la Catedral.

Pero, entre 2024 y 2025, la tensión y las diferencias entre los dos fueron creciendo con el correr de los meses. Uno de los eventos públicos en los que se expuso fue la exposición Rural. En aquella ocasión, la vicepresidenta decidió no acompañar a la comitiva presidencial a la tradicional inauguración porque desde el área de Protocolo de Presidencia no habilitaron los QR de ingreso de sus acompañantes.

Luego, a fines de noviembre, hubo otro quiebre institucional explícito que tuvo como escenario el Senado. Durante la jornada de jura de los nuevos senadores, Karina Milei y Manuel Adorni protagonizaron un cruce público con el entorno de la vicepresidenta, al acusarla formalmente de intentar bloquearles el ingreso al recinto.

Este año, la mala y prácticamente nula relación entre Milei y su vice quedará evidenciada en la ceremonia religiosa, a la que directamente no fue invitada.