La inesperada resistencia de Milei y cómo se sostiene mientras otros gobiernos caen
Mientras la mayoría de los presidentes del mundo enfrenta desgaste, crisis o caídas abruptas en su imagen, Javier Milei mantiene un 41% de aprobación tras más de un año de ajuste. Un informe internacional revela por qué el caso argentino se convirtió en una anomalía política.
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