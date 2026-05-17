En medio de una interna feroz, la vicepresidente Victoria Villarruel se anotó un poroto para sí y ensanchó la grieta con el exministro de Defensa y hoy diputado Luis Petri. En este sentido, eligió poner en el centro su rol frente a la cartera y acusó su gestión de “fraudulenta” en materia salarial y de salud. En una nueva serie de posteos en X, la titular del Senado acusó a Petri de ejercer una gestión “fraudulenta” al frente del Ministerio de Defensa y lo responsabilizó por el deterioro salarial de los uniformados y la paralización del sistema de salud militar. “El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados, así como la paralización casi total de la Obra Social que atiende a los militares y sus familias”, escribió Villarruel. Además, aseguró que el ministro debe “dejar de preocuparse en Twitter por un ‘bozal mediático’ que no pedí y hacerse cargo de su espantosa gestión”. La ofensiva de la vicepresidenta llegó luego de que Petri cuestionara públicamente las acciones judiciales iniciadas por Villarruel en su contra. El legislador, del riñón de Patricia Bullrich, había denunciado que la vice intentó imponerle una “mordaza legal” para impedirle hablar públicamente sobre ella. La disputa entre ambos viene escalando desde hace meses, pero ahora Villarruel decidió llevar el conflicto a uno de los puntos más delicados dentro del ámbito castrense que es la situación salarial y la crisis de IOSFA. La referencia a la obra social no fue casual. IOSFA atraviesa una crisis financiera que se profundizó durante la gestión de Petri y que derivó en cortes de prestaciones, suspensión de atención por parte de prestadores privados y crecientes dificultades para miles de afiliados en todo el país. Incluso esto habría ocasionado el recambio de titular de la nueva estructura, OSFA, ya que un suicido de un retirado habría acelerado su salida. Según datos oficiales relevados por el Ministerio de Defensa, la deuda de la obra social pasó de alrededor de $44.000 millones al inicio de la gestión libertaria a cifras superiores a los $250.000 millones. El deterioro impactó especialmente en provincias donde no existen hospitales militares propios y los afiliados dependen de prestadores privados que, ante la falta de pagos, comenzaron a restringir la atención. En paralelo, crecieron las denuncias por demoras en reintegros, problemas para acceder a medicamentos y prestaciones suspendidas. La actual administración de Defensa, encabezada por Carlos Presti, avanzó este año en la disolución de la vieja estructura de IOSFA y la creación de OSFA, una nueva obra social destinada exclusivamente al personal militar. El objetivo oficial es separar la cobertura de las Fuerzas Armadas de la correspondiente a las fuerzas federales de seguridad. Sin embargo, el proceso todavía arrastra fuertes problemas financieros. Mientras Ejército, Armada y Fuerza Aérea comenzaron a cancelar parte de la deuda, el pasivo correspondiente a Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina continúa siendo uno de los principales focos de conflicto dentro del sistema. En el entorno militar reconocen que el malestar por IOSFA se transformó en uno de los temas más sensibles dentro de las Fuerzas. Villarruel, que históricamente construyó vínculos con sectores castrenses y suele posicionarse sobre temas de defensa y soberanía, eligió justamente ese punto para profundizar su ofensiva contra Petri. Villarruel no es la única preocupación de Petri, el diputado quería obtener la gobernación de su provncia, Mendoza, pero Alfredo Cornejo se niega aún a que este sea su sucesor. Además, la pelea abierta entre su esposa, Cristina Pérez, y el jefe de Gabinete Manuel Adorni y su cercanía con la creciente Patricia Burllich parece haberle quitado el favor de la Rosada. La vicepresidenta también amplió sus cuestionamientos hacia el área de Seguridad y lanzó críticas indirectas contra Patricia Bullrich, aliada política de Petri desde la campaña presidencial de 2023. En otro mensaje publicado en X, Villarruel cuestionó el estado de la Policía Federal Argentina y del Hospital Churruca, además de apuntar contra el recientemente creado Departamento Federal de Investigaciones (DFI), uno de los programas promocionados por el Gobierno. “Crítica situación de la Policía Federal Argentina en el ámbito de la salud. El Hospital Churruca destruido, los sueldos por el piso, la creación de la DFI que es una fantochada”, escribió. Así, la pelea entre Villarruel y Petri terminó abriendo un frente más amplio dentro del oficialismo, con cuestionamientos cruzados sobre la situación salarial, sanitaria y operativa tanto de las Fuerzas Armadas como de las fuerzas federales.