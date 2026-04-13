El canciller Pablo Quirno saludó al primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, y lo felicitó en nombre del presidente Javier Milei, luego de haber derrotado a quien gobernó durante 16 años, el ultraderechista Viktor Orbán. “Desde el gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral que el presidente Javier Milei ha construido y se ve reflejada en su reciente e histórica visita a Budapest”, sostuvo desde sus redes sociales. Señaló que la Cancillería argentina “valora especialmente el entendimiento alcanzado” con la gestión del ahora exmandatario Orbán y agradeció “su hospitalidad y colaboración”. “Le deseamos todo el éxito en su rol como líder de la oposición y seguiremos profundizando nuestros vínculos y promoviendo una agenda común en áreas prioritarias para el crecimiento de ambos países”, concluyó. El flamante mandatario húngaro es Péter Magyar, líder del partido Tisza. Su campaña se enfocó en cuestionar el desgaste institucional tras más de una década de predominio del partido gobernante Fidesz. Magyar logró captar el voto de sectores moderados y jóvenes, con fuerte presencia en redes sociales, lo que convirtió estas elecciones en la más competitiva desde el regreso de Orbán al poder en 2010. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, reconoció la derrota el domingo tras lo que calificó de un resultado electoral “doloroso”, poniendo fin a 16 años en el poder para una figura poderosa del movimiento de extrema derecha aliado con el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin.