Los gobiernos de Uruguay y Argentina aseguraron ayer, martes, que se registraron avances en las negociaciones por la instalación de una planta de combustibles sintéticos en el departamento de Paysandú, un proyecto que impulsa la multinacional de origen chileno HIF Global. Esta reunión se produjo en momentos que existen tensiones entre ambos países por una demanda judicial contra el Estado uruguayo y la multinacional que busca detener la instalación de este proyecto de producción de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono. La reunión -realizada en el Palacio Santos, la sede de la Cancillería, en Montevideo- estuvo encabezada por el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, y su par argentino, Pablo Quirno. La última reunión formal entre los cancilleres de ambas márgenes del Río de la Plata se produjo a fines de noviembre de 2025. Tras el encuentro, ambos jerarcas destacaron mediante un comunicado oficial el “diálogo fluido y transparente” entre ambos países para analizar la eventual relocalización de la planta, en el marco de una “óptima y fraternal” relación. La delegación uruguaya estuvo integrada por la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera y el embajador de Uruguay ante Argentina, Diego Cánepa, entre otros jerarcas. La delegación argentina que acompañó al canciller Quirno estuvo conformada por el gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el intendente de la ciudad entrerriana de Colón, José Luis Walser y el embajador de Argentina en Uruguay, Alan Beraud. Lubetkin aseguró que se manejaron todas las aristas para tratar de no afectar el proyecto. “Estamos avanzando, y mucho, tanto del ámbito ambiental como desde el ámbito de la relocalización, que no hemos culminado”. Para el canciller uruguayo si el proyecto se instala en Paysandú, “jugará un rol extraordinario en una zona sensible desde el punto de vista de la ocupación y el desarrollo”. Por su parte, Quirno mostró su conformidad con el “nivel de diálogo y avances”, a partir de un intercambio que, reconoció frente a los medios de comunicación, los gobiernos han decidido emprender juntos. Además, destacó “la generosidad de Uruguay”, debido a que el Estado uruguayo “tiene el derecho de aceptar todas las inversiones que cumplan con los requisitos ambientales que exige su país”. El canciller argentino cuestionó la judicialización impulsada por legisladores de la provincia de Entre Ríos contra el Estado uruguayo. En su opinión esta demanda fue “prematura” y estuvo influida por “algún componente de política interna argentina”. “El pueblo uruguayo debe estar tranquilo, Argentina tiene una posición conciliatoria y proinversión”, subrayó. En la reunión, las autoridades uruguayas actualizaron el estado de situación del proyecto e informaron sobre la firma del memorando de entendimiento con la empresa HIF Uruguay SA, según un comunicado redactada por ambas cancillerías. En ese memorando están los términos de referencia para la conformación del estudio de impacto ambiental del proyecto y la posterior presentación de ese documento por la empresa, que se encuentra en proceso de evaluación por parte del Ministerio de Ambiente de Uruguay. Asimismo, el gobierno de Yamandú Orsi informó que analiza posibles localizaciones alternativas que permitan un mejor aprovechamiento de ventajas logísticas y técnicas. Lubetkin señaló que, una vez definida la localización definitiva y la evaluación de su estudio de impacto ambiental, se comunicará con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para activar el mecanismo de información y consulta previa establecido en los artículos 7 al 13 del Estatuto del Río Uruguay. Por su parte, Quirno valoró la incorporación de la ciudad entrerriana de Colón -ubicada a unos tres kilómetros de Paysandú- como parte del “área de influencia” del proyecto para la elaboración del estudio de impacto ambiental. Además, el canciller argentino manifestó su satisfacción por la decisión de las autoridades uruguayas de analizar otras eventuales localizaciones, en el marco de sus decisiones soberanas, que ha sido acompañada por el gobernador Frigerio y el intendente Walser.