El viaje del presidente Javier Milei a Budapest el 20 de marzo, en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) Hungría, estuvo lejos de ser una visita bilateral más. Su presencia en este encuentro respondió a una lógica distinta, donde lo político y lo ideológico pesan tanto o más que lo diplomático y muestran con bastante claridad cuáles son hoy las prioridades de la política exterior argentina. La participación de Milei en este foro -que reúne a referentes de la derecha global con posiciones críticas del orden liberal europeo- fue leída por medios locales e internacionales como una señal concreta de alineamiento con un espacio político que busca ganar influencia dentro de Occidente. En ese marco, su figura empieza a aparecer cada vez más asociada a la proyección internacional de Donald Trump, no sólo por coincidencias discursivas o por una agenda “anti-woke” compartida, sino por su integración en una red de liderazgos que trasciende América Latina y se articula a través de este tipo de encuentros. La cobertura de medios húngaros como Telex y la agencia estatal subrayaron la “fraternidad personal” y la “admiración mutua” entre Milei y Viktor Orbán, destacando incluso que el presidente argentino definió a Hungría como un “emblema de la lucha contra los colectivistas”. Cabe recordar que, junto al presidente de Ucrania Volodimir Zelensky, Orbán fue el único mandatario europeo presente en la asunción de Milei. Lejos de ser un hecho aislado, este viaje se inscribe en una estrategia más amplia, en la que la política exterior argentina incorpora una dimensión ideológica cada vez más explícita. La situación política húngara ayuda a entender por qué esta visita adquiere importancia. Hungría se encamina a una elección clave el próximo 12 de abril, en la que se enfrentan dos visiones sobre el rumbo del país y su relación con Europa, en un clima de creciente polarización. En ese escenario, Viktor Orbán sigue siendo el actor central: tras más de dos décadas en el poder, consolidó una posición nacionalista que no solo le permitió sostenerse políticamente, sino también influir en decisiones sensibles dentro de la Unión Europea. En un esquema que aún exige unanimidad en temas estratégicos, Budapest ha sabido utilizar su capacidad de veto para amplificar su peso político. La campaña actual, además, refleja tensiones más amplias dentro del continente europeo. En este contexto, el respaldo de Donald Trump a Orbán adquiere un sentido estratégico: su involucramiento busca fortalecer a un aliado en un momento en que las encuestas lo muestran en desventaja, con una diferencia cercana a los ocho puntos. Trump incluso ha señalado que espera repetir en Hungría el mismo esquema de apoyo que contribuyó al triunfo de Milei en las legislativas de octubre de 2025, donde el oficialismo logró dar vuelta el resultado adverso de septiembre en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, la visita del mandatario argentino también se inserta en esta lógica electoral más amplia. Pero la presencia de Milei en Budapest adquiere un alcance que va más allá del vínculo puntual con Hungría. Su participación en la CPAC lo ubica dentro de un espacio político en expansión, donde convergen Viktor Orbán y Donald Trump como referencias de una misma corriente ideológica. La cobertura mediática local fue particularmente elocuente en este sentido. Se dio amplia difusión a sus declaraciones sobre inmigración, donde sostuvo que “cuando la inmigración no se adapta culturalmente al país receptor, deja de ser inmigración para convertirse en invasión”, en línea directa con la política húngara. También se destacó su ofrecimiento de que Argentina contribuya a la “seguridad energética de Europa”, en un contexto donde algunos medios incluso hablaron de una futura “fiebre del oro” en inversiones hacia el país. A esto se sumaron sus críticas al “globalismo de buenos modales” y a los modelos “comunistas-castristas”, así como pronósticos sobre cambios políticos en Cuba. En paralelo, se subrayó el carácter histórico de la visita -la primera de un presidente argentino a Hungría-, que incluyó reuniones en el Palacio Sándor con el presidente Tamás Sulyok. Incluso fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Servicio Público, en reconocimiento a su defensa de las ideas de la libertad. En definitiva, el viaje de Milei a Hungría parece formar parte de un proceso más amplio que excede la lógica habitual de la política exterior argentina y apunta a una redefinición de alianzas. La convergencia con Viktor Orbán y Donald Trump muestra la consolidación de un espacio político que busca proyectarse a escala global con una agenda común, centrada en la soberanía, la seguridad y una mirada crítica sobre el multilateralismo tradicional. En ese esquema, Argentina intenta ganar visibilidad y peso, aun con sus limitaciones, combinando afinidad política con oportunidades económicas que puedan traducirse en inversiones o vínculos estratégicos. Pero esa estrategia no está exenta de riesgos: puede abrir puertas a nuevas oportunidades, pero también generar tensiones con socios tradicionales, especialmente dentro de la Unión Europea, que observan con cautela este tipo de alineamientos. La mayor exposición internacional del gobierno argentino, en un contexto global cada vez más polarizado, implica moverse en un terreno más exigente y con menos margen de maniobra, donde decisiones de este tipo pueden tener efectos más duraderos. Aun así, hay pocos antecedentes recientes de un presidente latinoamericano con un nivel de visibilidad comparable en el escenario global. En conclusión: el viaje de Milei a Hungría, en el marco de un encuentro de la CPAC, mostró un alineamiento ideológico global claro, más que una simple visita bilateral tradicional.