El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, buscará este 12 de abril extender su permanencia en el poder en una elección clave tras 16 años de gobierno consecutivo desde 2010. El líder del partido Fidesz se presenta por sexta vez al cargo de premier, luego de haber ocupado el puesto también entre 1998 y 2002. El resultado de los comicios podría redefinir el rumbo político de Hungría y su posicionamiento dentro de la Unión Europea. El principal rival del mandatario es Péter Magyar, líder del partido Tisza, quien aparece como el candidato con mayores chances de romper la hegemonía del oficialismo. Su campaña se enfocó en cuestionar el desgaste institucional tras más de una década de predominio del partido gobernante Fidesz. Magyar logró captar el voto de sectores moderados y jóvenes, con fuerte presencia en redes sociales, lo que convirtió a la elección del domingo en la más competitiva desde el regreso de Orbán al poder en 2010. En el tramo final de la campaña, Orbán puso el foco en el costo de la energía y en su enfrentamiento con la Unión Europea. En un mensaje publicado en su cuenta oficial, advirtió sobre el impacto económico de una eventual derrota: El mandatario sostuvo que su gobierno continuará subsidiando el precio de la energía para familias, empresas y productores agropecuarios, en una estrategia que busca diferenciarse de Bruselas. Orbán, de 62 años y nacido en Székesfehérvár, comenzó su carrera política como dirigente liberal tras la caída del comunismo. Con el tiempo, su partido evolucionó hacia una plataforma conservadora, nacionalista y euroescéptica. En 2010 obtuvo el 68% de los votos y una mayoría parlamentaria que le permitió impulsar reformas institucionales profundas. En 2022 logró su cuarto mandato consecutivo con el 53,1% de los sufragios. Antes de su actual mandato, Orbán fue primer ministro entre 1998 y 2002 y previamente ocupó una banca como diputado en la Asamblea Nacional húngara. También fue uno de los fundadores de Fidesz a fines de la década del 80, partido que se convirtió en el principal instrumento político de su liderazgo. Su trayectoria lo posicionó como uno de los dirigentes más influyentes de Europa Central. Durante su gestión impulsó una reforma electoral en 2011 que redujo el Parlamento de 386 a 199 escaños y eliminó la segunda vuelta electoral. También promovió cambios en el sistema judicial que fueron cuestionados por organismos internacionales por afectar la independencia de poderes. Tras su victoria en 2022, Orbán señaló como adversarios a “los burócratas de Bruselas” y al presidente ucraniano Volodimir Zelensky, en línea con su postura crítica hacia la política exterior de la Unión Europea. Uno de los pilares del modelo económico húngaro es el acceso a energía a bajo costo proveniente de Rusia. El conglomerado MOL Group mantiene acuerdos estratégicos para la importación de gas y petróleo, lo que refuerza el vínculo político con Vladimir Putin. Esta relación generó tensiones con Bruselas, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania. Orbán se opuso recientemente a un préstamo de 90.000 millones de euros impulsado por la Unión Europea para financiar a Kiev. El líder húngaro utilizó el veto como herramienta de presión en una disputa energética vinculada al suministro de petróleo ruso que atraviesa territorio ucraniano. El conflicto evidencia la compleja posición de Hungría dentro del bloque comunitario. Orbán mantiene una alianza política con Donald Trump, quien expresó su apoyo a su candidatura. También recibió el respaldo del vicepresidente estadounidense JD Vance, que viajó a Hungría en plena campaña electoral. El líder húngaro es considerado un referente de la agenda conservadora global. La red de apoyos internacionales de Orbán también incluye al presidente Javier Milei, con quien consolidó una relación política en los últimos meses. Ambos dirigentes comparten una agenda ideológica centrada en la defensa de lo que definen como “valores occidentales” y una mirada crítica sobre el rol del Estado y de los organismos multilaterales. Ese vínculo quedó explicitado en marzo, cuando Milei visitó Budapest y mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro húngaro en la sede del Ejecutivo. Tras el encuentro, desde la Presidencia argentina señalaron que ambos países “comparten la defensa de los valores occidentales y una agenda internacional común”, en una definición que buscó enmarcar la cercanía política entre ambos gobiernos. Según Reporteros Sin Fronteras, cerca del 80% de los medios húngaros está en manos de empresarios cercanos al oficialismo o del propio Estado. La distribución de la pauta oficial también fue cuestionada por organismos internacionales. El medio de investigación Direkt36 denunció presiones a organizaciones financiadas desde el exterior. El gobierno de Orbán impulsó restricciones al colectivo LGBT+, incluida la prohibición legal de la Marcha del Orgullo. También recibió críticas por la situación de la comunidad romaní, que según informes internacionales enfrenta barreras en el acceso a educación, empleo y salud. Hungría además anunció su retiro de la Corte Penal Internacional. Distintos informes señalan que Rusia busca sostener aliados dentro de la Unión Europea mediante acuerdos energéticos y cooperación política. Hungría se convirtió en un socio estratégico para el Kremlin en Europa Central. El resultado electoral podría redefinir el posicionamiento de Budapest dentro del bloque comunitario. Las encuestas muestran una competencia más ajustada que en elecciones anteriores. Orbán apeló a la idea de una “mayoría silenciosa” que respaldaría su continuidad, pese al crecimiento digital de la oposición. El mandatario incluso aseguró que brindará con “mucho champán” si logra imponerse en las urnas. La elección del 12 de abril será observada por la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia debido a su impacto en el equilibrio político del continente. Si Orbán logra renovar su mandato, consolidará un ciclo político iniciado hace más de dos décadas. Si pierde, Hungría podría iniciar un cambio de rumbo que reconfigure el mapa político europeo.