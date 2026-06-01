Milei retoma la ley de lobby que naufragó con Macri, pero deja un agujero judicial
La iniciativa amplía los controles sobre empresas, ONG y particulares que busquen influir en decisiones públicas, pero deja fuera a jueces, fiscales y defensores. Además, el Ejecutivo se reserva la facultad de designar a la autoridad encargada de controlar a sus propios funcionarios.
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