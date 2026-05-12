Está previsto que Lubetkin reciba a Quirno hoy, martes, a las 15.30 horas, en Montevideo, para abordar la relocalización de la planta de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde que quiere construir la multinacional de origen chileno HIF Global en Paysandú, a orillas del Río Uruguay. Esta reunión se produce en momento que existen tensiones entre ambos países por una demanda judicial contra el Estado uruguayo y la multinacional que busca detener la instalación de este proyecto de producción de combustibles sintéticos. La demanda fue presentada el 12 de marzo por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador nacional Adán Bahl, los tres peronistas y de la provincia argentina de Entre Ríos. Debido a esta demanda la Justicia Federal del país vecino solicitó información a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), así como exhortos diplomáticos al gobierno uruguayo para conocer detalles de la inversión, el capital accionario y los estudios de impacto ambiental de este proyecto. La última reunión formal entre los cancilleres de ambas márgenes del Río de la Plata se produjo a fines de noviembre de 2025. En la comitiva de Uruguay participará la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera y el embajador uruguayo en Argentina, Diego Cánepa. En tanto, la comitiva argentina encabezada por Quirno la integrarán el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el intendente de la ciudad Colón, José Luis Walser y el embajador argentino en Uruguay, Alan Beraud. Este encuentro busca limar asperezas, porque además de la demanda judicial en las últimas semanas aumentó el malestar en la provincia de Entre Ríos por la instalación de esta planta, y se realizaron varias marchas en reclamo de conocer el impacto ambiental. Una de las salidas que comenzaron a estudiarse apunta a la relocalización de la planta dentro del departamento de Paysandú. El intendente Nicolás Olivera dijo que existe una propuesta para reubicar el proyecto en otro predio catalogado como industrial y alejado de la ciudad argentina de Colón, ubicada a unos tres kilómetros de Paysandú. Sin embargo, la Multisectorial Somos Ambiente de Entre Ríos sostuvo que “la relocalización puede implicar un alejamiento de la ciudad de Colón, pero no del Río Uruguay, que es un Bien Natural que debe ser protegido y conservado para las próximas generaciones”. Por lo tanto, “exigimos que se respeten los mecanismos administrativos previstos en el Estatuto del Río Uruguay, normativa central que regula el uso de las aguas compartidas, y que se informe y de participación a la población afectada, que seremos quienes sufriremos las consecuencias de las decisiones que se toman de manera inconsulta”, sostienen los ambientalistas en un comunicado. Los vecinos de la zona recolectaron adhesiones para elevar una nota a la Cancillería Argentina en la que solicitan se pongan en marcha los mecanismos de consulta establecidos en los artículos 7 al 12 del Estatuto del Río Uruguay “indicados para los casos en que se proyecten emprendimientos de gran porte que puedan afectar la calidad de las aguas en alguna de las orillas”. El proyecto de HIF Global El anuncio de esta planta de combustibles sintéticos se realizó en junio de 2023 durante la presidencia de Luis Lacalle Pou. La planta prevé una producción de hasta 876 mil toneladas de metanol por año a partir de hidrógeno verde y se estima que demandará una inversión total de casi 6 mil millones de dólares, lo que incluye la construcción de un parque de energía solar y otro eólico. Este proyecto prevé dar empleo a unos 1.400 trabajadores durante la etapa de construcción de la planta. Una vez que esté operativa necesitará entre 200 a 300 trabajadores, según las estimaciones de la multinacional.