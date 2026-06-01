Las notebooks son de los dispositivos electrónicos que más sufren el paso de los años. Los sistemas operativos comienzan a quedar viejos respecto a los nuevos modelos y las computadoras dejan de soportar de manera eficiente las actualizaciones del sistema.

En caso de Windows 11, existe un ajuste clave que permite liberar hasta 5 GB de memoria RAM.

La configuración de Windows que libera memoria y acelera el sistema

Las computadoras con Windows tienen una configuración relacionada con las funciones Prefetch y SysMain que ha llamado la atención de los usuarios por poder liberar hasta 5 GB de la memoria RAM.

Estas herramientas fueron diseñadas en un inicio con el principal objetivo de acelerar la apertura de programas y mejorar los tiempos de carga del sistema operativo.

Sin embargo, en las computadoras actuales que cuentan con discos SSD NVMe su utilidad es cada vez más cuestionada porque el hardware ya cuenta con velocidades superiores a cuando se implementaron estas tecnologías.

Qué son Prefetch y SysMain en Windows 11

Prefetch apareció en la épica de Windows XP con el objetivo de memorizar qué archivos utiliza una aplicación en su ejecución en pos de mejorar los procesos futuros. Con el paso de los años, evolucionó para convertirse en SysMain para analizar los hábitos del usuario y precargar sus datos en la memoria RAM.

Uno de los aspectos más observados es la cantidad de RAM que puede ocupar, dato que puede ser observado desde el “Administrador de tareas, ingresando al apartado ”Rendimiento" y luego “Memoria”.

Cómo desactivarlos para liberar memoria y acelerar la notebook

Quienes experimenten una computadora muy lenta podrán eliminar Prefetch desde el Editor del Registro de Windows.

Se deben seguir los siguientes pasos:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters

Dentro de esa ubicación se encuentra el valor denominado EnablePrefetcher. Al modificar su configuración y asignarle el valor “0”, la función queda deshabilitada tras reiniciar el equipo.

En el caso de SysMain, el proceso se hace mediante la aplicación Servicios. Luego, localizar el servicio denominado SysMain. Una vez allí, se debe: