Ante el temor concreto de la eventual aparición de "un nuevo Trump o Bolsonaro", el Gobierno radicalizó su discurso electoral y planteó la teoría de la violencia con "calles regadas de sangre y muertos" como efecto inmediato si no gana el Frente de Todos en las elecciones presidenciales.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, advirtió ayer sin filtros: "Las calles regadas de sangre y muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de ser Gobierno", lanzó en referencia directa al PRO y a Javier Milei.

Según pudo reconstruir El Cronista de diferentes fuentes de la Casa Rosada, las expresiones del ministro de Seguridad no fueron casuales y formarían parte de una estrategia electoral de instaurar el temor para que la gente piense bien antes de votar a un referente de la derecha extrema como Milei o un representante del macrismo como Patricia Bullrich.

La portavoz oficial Gabriela Cerruti buscó minimizar el polémico mensaje de Aníbal Fernández al plantear que "están haciendo demasiado escándalo sobre una frase", dijo en conferencia de prensa sobre los dichos de Aníbal Fernández.

La portavoz Gabriela Cerruti minimizó los dichos de Aníbal Fernández pero objetó a Macri y Milei

Así, la vocera del Presidente revirtió el teorema del ministro de Seguridad al destacar que tanto Mauricio Macri como Milei "son los que quieren dinamitar todo y que el país vuele por los aires. Quienes anuncian tempestades y dinamitar el país son ellos".

Nuevo Trump y Bolsonaro

Más allá de las interpretaciones que se le dieron a la frase de Aníbal Fernández hubo al menos tres hechos concretos que en las últimas semanas alertaron a la Casa Rosada y desataron la reacción oficial: el crecimiento en las encuestas del diputado Milei; la versión de Macri de un eventual ballotage entre Juntos por el Cambio contra Milei y un esquema previo al dato de inflación que se dará a conocer hoy y que superaría el 6,6% de febrero con un interanual de más del 100%.

El crecimiento de Milei en las encuestas preocupa a la Casa Rosada

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, también abonó la teoría del temor oficial al crecimiento de Milei o de Bullrich.

"Ya pasaron Trump y Bolsonaro, que introdujeron la violencia política en sus países. Hay que saber lo que los liberales representan en nuestro país porque el intento de magnicidio de Cristina hay que ponerlo necesariamente en ese escenario de violencia política que además, hay que decirlo, viene precedido por años de estigmatización de su figura", dijo el jefe de ministros.

Además, Rossi destacó: "frente a las próximas elecciones hay que transmitirle al conjunto de nuestros compatriotas el enorme peligro de regresión que representan los sectores de derecha y liberales que pugnan por avanzar contra el Estado y, en definitiva, contra los derechos conquistados".

Es decir, Rossi buscó una frase un poco más edulcorada y suave de la que deslizó Aníbal Fernández. Aunque en la esencia de fondo se trata del mismo esquema de estratagema electoral.

Pobreza y FMI

Alberto Fernández no ayudó demasiado a apaciguar los ánimos de la economía y de un dólar blue que disparó ayer a 400 pesos. Mientras Sergio Massa intentaba acercar posiciones con Kristalina Georgieva en Washington, desde Buenos Aires el Presidente admitió que el Gobierno no logra dar con medidas para frenar la inflación y dijo que ese "es un problema a resolver".

El Presidente Alberto Fernández dijo que la inflación es un tema por resolver

Además el Presidente le respondió por elevación a Máximo Kirchner al sostener que no va a permitir que el FMI complique a la Argentina de cara a los números de crecimiento de la pobreza. "No nos van a asfixiar, no podemos dejar que nos asfixien y menos cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy", dijo.

Como parte de la misma estrategia, creció en las últimas horas la fuerte versión de que Cristina Kirchner finalmente se presentará como candidata presidencial. Los kirchneristas que abonan esa teoría se sustentan en la necesidad de polarizar izquierda extrema versus derecha extrema para ganar las elecciones.

Cristina candidata

La versión de "Cristina Presidenta" se potenció luego de una reunión que la vicepresidenta protagonizó en el Senado con referentes sindicales

En ese encuentro privado en el Senado estuvieron la diputada Vanesa Siley (Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales), Omar Plaini (Canillitas), Walter Correa (Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires), Roberto Baradel (secretario general de SUTEBA), Sergio Palazzo (Asociación Bancaria), entre otros.

Hugo Yasky, titular de la CTA Autónoma y diputado nacional por el Frente de Todos, brindó detalles de esa charla y dijo que Cristina Kirchner "tuvo frase muy graciosa ante una consulta de un sindicalista: "‘Sabemos que no te vamos a pedir que dejes de cuidar a tus nietos', le dijo un compañero y ella, con su mezcla de agudeza pero también con una sonrisa, le respondió: ‘Ojo los que están pensando en que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden´. Dejó abierta la puerta para que sigamos discutiendo el tema".

El temor del kirchnerismo y de parte del Gobierno de un crecimiento fuerte de Milei se sostiene con las últimas encuestas. Según publicó El Cronista, la consultora SciData muestra que el candidato con mejor posicionamiento digital no es del PRO sino libertario: Javier Milei.

Otro sondeo de la Universidad de San Andrés reveló que Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Mile son los dirigentes con mejor imagen positiva.