El presidente Javier Milei cerró enero de 2026 con su cuarto mes consecutivo de imagen positiva en las redes sociales, aunque hubo un hecho significativo de la coyuntura nacional en el período que impactó negativamente por primera vez en una performance que viene siendo dominada por el discurso oficialista en su territorio por excelencia, según reveló el último informe de Ad Hoc Digital sobre ´Gestión Integral en Comunicación´. El presidente argentino generó 6,6 millones de menciones durante el mes, con un 45% de sentimiento positivo frente a un 47% negativo, márgenes ajustados pero que reflejan la capacidad del mandatario para sostener una conversación favorable a su plan de gobierno en la arena digital. La agenda de enero de Milei en términos de conversación en redes sociales estuvo dividida en dos temas dominantes. Por un lado, el vínculo con Donald Trump y la agenda internacional, donde se destacan los primeros hitos globales de 2026 de la administración libertaria, como la presencia de Milei en el Foro de Davos y el haber estado sentado en primera fila como uno de los firmantes del Consejo de Paz creado por el presidente de Estados Unidos. La clave del éxito en imagen positiva digital de Milei, según los datos del informe, radicó centralmente en su asociación estratégica con Trump: por sexto mes consecutivo, el mandatario estadounidense se posiciona como uno de los principales temas en la conversación sobre Milei. De hecho, Ad Hoc analizó el volumen de menciones de principales referentes internacionales durante el último año: Trump acumuló más de 340 millones de menciones, una cifra que quintuplica las de Milei, quien alcanzó los 65 millones. Esta diferencia abrumadora convierte a Trump en una fuente de visibilidad que arrastra positivamente al presidente argentino cada vez que ambos aparecen juntos. Tal como adelantó El Cronista, la agenda del libertario brindará en breve nuevas ocasiones para repetir la foto con Trump: el presidente Milei viajará nuevamente a Estados Unidos en febrero para participar de la Gala Prosperidad Hispana que organiza el Latino Wall Street en una sede del líder norteamericano en Miami, mientras que en la Casa Rosada organizan un segundo viaje para marzo a Nueva York. Un dato que habla del impacto del creciente posicionamiento de Milei entre las audiencias globales es que una de cada cinco menciones al presidente argentino provino de usuarios en idiomas extranjeros, quienes posicionaron favorablemente su agenda en Davos, su relación con Estados Unidos, las “ideas de la libertad” y su alineamiento sobre la situación en Venezuela. Cabe recordar que, a mediados de enero, Milei lanzó oficialmente sus cuentas personales en inglés en las principales plataformas digitales “en la búsqueda de consolidar una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios, y alineada con el creciente interés global por el proceso de transformación que atraviesa la Argentina, que avanza hacia la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad”, se indicó. El informe también destaca que Milei logró instalar otros temas de conversación digital que le fueron favorables ante la falta de disputa significativa de figuras de la oposición. Así, entre los trending topic que más le redituaron positivamente destacó su enfrentamiento con Paolo Rocca, CEO de Techint, que provocó el mayor volumen de menciones a la empresa en el último año. También sumaron favorablemente las conversaciones sobre Venezuela a raíz del posicionamiento de Milei a favor de la caída del dictador Nicolás Maduro, que alcanzó 251.087 menciones con 50,8% de sentimiento positivo, la tendencia a la baja de la inflación y el logro de las metas de equilibrio fiscal. Sin embargo, la hegemonía de imagen positiva en la conversación digital del presidente Milei mostró sus límites por primera vez en cuatro meses con una temática candente: los incendios en la Patagonia. La emergencia ígnea acaparó dos millones de menciones y se convirtió en la única conversación que Milei no logró controlar. El análisis de Ad Hoc Digital revela que el tópico registró un 97% de sentimiento negativo, una cifra abrumadora que contrasta radicalmente con el 59% de sentimiento positivo que obtuvo la conversación sobre Trump. La conversación pública digital predominante posicionó a Milei como responsable directo de la situación, acusándolo de inacción frente a la emergencia. En ese sentido, el informe es categórico: “La conversación digital sobre los incendios fue la única que el Gobierno no controló”. En síntesis, durante enero de 2026 Milei mantuvo el control de su narrativa digital apoyándose fuertemente en su asociación con Trump como amplificador mediático global, pero también quedó marcadamente expuesto ante una crisis doméstica como los incendios en Chubut. El mandatario logró sortear el primer mes de 2026 con saldo favorable porque si bien los incendios en el sur del país fueron un foco de negatividad alto, resultaron el único del período y logró extinguirlos en términos de conversación y reputación digital.