El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos este mes para participar de la Gala Prosperidad Hispana que organiza el Latino Wall Street en una sede del líder norteamericano, Donald Trump, en Miami, mientras que en la Casa Rosada organizan un segundo viaje para marzo a Nueva York.

Fuentes oficiales confirmaron a El Cronista que el mandatario argentino estará presente en el evento que organiza la plataforma Latino Wall Street se llevará adelante el martes 10 de febrero en el club de Mar a Lago en Palm Beach, Florida.

La actividad, pensada para reforzar los vínculos de EE.UU con América Latina, contará con la presencia de decenas de líderes mundiales, empresarios y figuras de la televisión, como el asesor Roger Stone, el político brasileño Eduardo Bolsonaro y el vicegobernador de Florida, Jay Collins.

“Este evento histórico refleja el creciente apoyo de la comunidad latina a los valores conservadores y su asistencia histórica al presidente Donald Trump en las últimas elecciones", esboza la página oficial del evento, del cual también colabora la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC LATINO).

Además, la gala se describe como una celebración que honra los “250 años de prosperidad estadounidense” y qu reconoce a los líderes que ejemplifican “la fe, la libertad y el empoderamiento financiero”.

Se espera además que Milei dé un discurso en el Council of the Americas en línea con la disertación del Foro Económico de Davos en Suiza, donde fue la última vez que se cruzó con el presidente republicano. El jefe de Estado argentino iba a participar de aquel evento a fines del año pasado luego del Sorteo del Mundial, pero suspendió ese viaje.

En enero, el libertario argentino remarcó la alianza estratégica que esbozó codo a codo con los referentes de la derecha internacional. “Tampoco me siento solo porque a lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga, Giorgia Meloni; desde Bukele en El Salvador, hasta Viktor Orbán en Hungría; desde Benjamín Netanyahu en Israel, hasta Donald Trump en Estados Unidos”, enumeró.

Milei y Trump en Davos Fuente: EPA/KEYSTONE GIAN EHRENZELLER

“Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad “, agregó.

Fue en este marco que Milei firmó el Consejo de Paz que organizó Trump para armar una organización que le comité a las Naciones Unidas. Desde el Gobierno aún no decidieron si deberán llevar ese acuerdo al Congreso, al no tratarse de un tratado internacional, pero hay una corriente que se inclina a presentarlo.

Además, el presidente Milei ya tiene confirmado otro viaje a Estados Unidos en el marco de la Argentina Week que se realizará en Manhattan, Nueva York, entre el 9 y el 11 de marzo. “Va a ser el mayor evento de presentación al mundo inversor de la Argentina", aseguró recientemente el embajador argentino en EE.UU, Alec Oxenford, en diálogo con Radio Mitre.

Este segundo evento lo coordinan con la Embajada argentina en Estados Unidos y los bancos JP Morgan, AmCham, Kaszek y Bank of America. Se espera que reúna a más de 200 líderes empresariales del mundo, de los cuales una gran parte son CEOs de compañías globales con interés en invertir en el país en sectores como energía, minería y nuclear, entre otros.

Javier Milei con empresarios en Nueva York Prensa Presidencia

“Presentaremos a inversores globales las principales oportunidades que hoy ofrece la Argentina. La Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso . Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala. Hablamos de inversiones capaces de transformar la matriz productiva y sostener un sendero de crecimiento y prosperidad de largo plazo”, aseguró Oxenford en una publicación en X.

Para esta comitiva a Milei lo acompañarán el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, entre otros miembros del equipo económico y referentes de la industria, como el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi.