El mensaje de despedida de Marco Lavagna y las señales que dejó su salida del INDEC

Luego de que el Gobierno frenara la puesta en marcha del nuevo índice de inflación con canasta actualizada, un proyecto que se trabajó durante año pasado y que debía conocerse el próximo 10 de febrero . El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó cuánto daba el dato del IPC (índice de precios al consumidor) de enero 2026.

El cambio estadístico derivó en la renuncia del titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna.

En una desmentida por redes sociales a una estimación de 3,1 a 3,5%, Caputo aseguró: “Eso es falso (a Eduardo Feinmann, que mencionó esas cifras en la radio). De hecho daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco y también Pedro Lines. Podes chequearlo con ellos mismos".

El nuevo índice de inflación formaba parte del calendario acordado con el FMI

La declaración de Caputo muestra, por un lado, que le anticiparon datos sensibles. El ministro aseguró el lunes que la inflación de enero rondará el 2,5% .

En el mientras tanto, persisten las dudas sobre el dato que deberá conocerse la próxima semana. El INDEC ratificó el calendario cuando anunció que el organismo quedará a cargo de Lines.

El salto en servicios

En tanto, en medio de la admisión de que le habían adelantado las cifras, Caputo consideró que la diferencia era de sólo una décima. Pero eso era sólo enero.

Pero para febrero ya se anticipa una suba de servicios por las nuevas tarifas energéticas y el peso del transporte. El dato de inflación no sólo impacta en las tasas sino ahora también en el dólar, ya que la nueva banda ajusta según la variación del IPC de dos meses atrás (T-2).

A medida de que se vayan reduciendo los subsidios en servicios -algo sobre lo que el Gobierno busca avanzar porque necesita mantener el superávit fiscal -, el peso del aumento de precios se trasladará a las categorías de los servicios y eso podría hacer que el índice de precios acelere, lo que va en contra de la “desinflación” que busca mostrar el Gobierno.

Pero el relevamiento apuntó a cambios en la ponderación de una nueva canasta de consumos , que actualiza categorías -del alquiler de VHS al pago de servicios de internet, por ejemplo- y registra el mayor peso de los servicios. Ahora, se sostendrá el “viejo índice”.

El cambio se había firmado en el acuerdo con el FMI, en abril pasado, que estipulaba que el Gobierno debía avanzar en la nueva metodología con la “implementación de las ponderaciones actualizadas del Índice de Precios al Consumidor”.

Para asegurar la credibilidad del INDEC, algunos usuarios le sugirieron al ministro que podrían publicarse las dos series en paralelo. Hasta el momento, el organismo estadístico no dio mayores detalles sobre el índice que se publicará en una semana, en relación a las correcciones que podrían haber llegado a hacerse por los cambios que ya estaban en marcha.