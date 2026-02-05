Otro año bisagra comenzó para el Gobierno, con la tranquilidad de saber que sus decisiones no estarán atravesadas por el dilema de los años impares (electorales) y que podrá pisar el acelerador en materia de reformas. Sin embargo, ese margen político convive con una señal de alerta que empieza a ganar peso en la opinión pública: la persistencia —y el reordenamiento— de las principales preocupaciones económicas y sociales de los argentinos, que vuelve a poner presión sobre la gestión de Javier Milei. Mientras la imagen presidencial muestra signos de recuperación, una preocupación económica clave volvió a escalar con fuerza entre los argentinos y encendió una señal de alerta temprana para el oficialismo. Según la segunda medición de enero de la consultora Opinaia, el desempleo escaló al segundo lugar entre las principales inquietudes ciudadanas con 52%, apenas por debajo de la pobreza (56%) y superando por primera vez en meses a la inseguridad (43%). El dato no es menor: la preocupación por el desempleo creció tres puntos porcentuales respecto a la primera quincena de enero, consolidando una tendencia alcista que se intensificó en los últimos meses. Desde mediados de 2024, cuando la inflación comenzó a ceder terreno en el ranking de preocupaciones, el tema laboral fue ganando protagonismo en la agenda pública. La encuesta, realizada entre el 15 y 19 de enero sobre 1000 casos a nivel nacional, muestra que la pobreza se mantiene como la principal preocupación con 56% de menciones totales. Sin embargo, el desempleo aparece pisándole los talones con un 52%, lo que representa una novedad en el actual contexto económico. Este fenómeno refleja una recomposición en las prioridades ciudadanas: mientras que durante los primeros meses de la gestión Milei la inflación era la obsesión dominante —llegando a 78% de menciones en febrero de 2024—, hoy ese indicador cayó a 42%, cediendo espacio a problemas estructurales como la pobreza y el desempleo. El dato de la pobreza, sin embargo, tampoco es menor para un Gobierno que se jacta de “haber sacado” de ese flagelo “a 10 millones de seres humanos”. La inseguridad, que históricamente disputaba los primeros lugares, quedó relegada al cuarto puesto con 43%, y pierde ante la corrupción (44%). El análisis demográfico revela que la preocupación por el desempleo no discrimina: afecta tanto a hombres (52%) como a mujeres (51%), aunque muestra algunas particularidades por edad y nivel socioeconómico. La franja etárea que comprende a aquellos entre 51 y 60 años son quienes más alarma manifiestan (62%), seguidos por el segmento de 26 a 35 años (62%). En términos socioeconómicos, los sectores D1/D2/E registran el nivel más alto de preocupación (54%), evidenciando que el temor al desempleo impacta especialmente en los segmentos más vulnerables. Incluso entre los votantes de La Libertad Avanza, el desempleo aparece como una preocupación relevante: 48% lo menciona entre sus principales inquietudes, aunque en menor medida que entre los votantes de Provincias Unidas (82%) y Frente de Todos (61%). El repunte de la preocupación por el desempleo se inscribe en un contexto de contrastes. Por un lado, casi un tercio de la población (32%) dice que la situación empeoró respecto de un año atrás, pero un 45% sostiene que “las mejoras se van a ver en largo plazo”. Otro contraste se verifica en que casi la mitad de la población (49%) evalúa negativamente la situación económica, pero crece a 46% la proporción de quienes creen que mejorará. Como señala el informe: “Se mantiene un clima ambivalente entre malestar presente y esperanza futura”. En materia de generación de empleo, la gestión Milei recibe una evaluación mixta: solo 11% considera que el desempeño es muy positivo, mientras que 25% lo califica como muy negativo. El diferencial neto de -14 puntos en este rubro contrasta con las mejores calificaciones que obtiene el Gobierno en control de inflación (+20 pp) y política exterior (+19 pp). Pese a este diagnóstico crítico en materia laboral, el núcleo duro del oficialismo mantiene su confianza: 70% de los votantes de LLA considera que el esfuerzo vale la pena y se están viendo mejoras, mientras que 76% cree que la crisis económica se está superando. Durante las elecciones legislativas de 2025, la consultora Opinaia fue una de las pocas que anticipó con precisión el desempeño electoral de las principales fuerzas políticas, lo que le valió reconocimiento en el mercado de opinión pública.