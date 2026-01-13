Quién inició el fuego en Chubut: la “hipótesis mapuche” del Gobierno y qué dice la Justicia

En el ida y vuelta por la responsabilidad en el manejo del fuego en Chubut, el Gobierno nacional no transfirió la mitad de la partida para el manejo del fuego en el 2025. Además, en el Presupuesto 2026 recién sancionado el área vuelve a sufrir una fuerte caída . Los números y las preocupaciones, mientras las autoridades locales ya cifran el total de hectáreas quemadas en 12.

En este contexto, el Consejo Deliberante de la Epuyén, decretó la Catástrofe Ígnea, Social, Ambiental, Económica, Turística, Habitacional y Sanitaria frente a los incendios forestales que siguen sin control.

Por su parte, el diputado nacional Juan Pablo Luque (Unión por la Patria-Chubut) dijo que “el desastre ambiental es tremendo” y presentó junto a otros legisladores nacionales un proyecto que declara la “Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la Patagonia”, frente a la gravedad de los incendios forestales que afectan amplias zonas de las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.

Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en el 2024, a pesar de que fue el año con mayor cantidad de incendios reportados en los últimos nueve, el Gobierno decidió transferir el Servicio Nacional de Manejo del Fuego de la órbita de Ambiente al Ministerio de Seguridad Nacional.

Actualmente, dicha cartera está bajo la órbita del mismo sector que maneja la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada. “Esto debilita el enfoque ambiental bajo una política integral que le corresponde al manejo del fuego, sosteniendo la mirada reactiva que aplica el Estado nacional por sobre la prevención“, indicaron desde la organización a través de un informe.

En este sentido, el Gobierno nacional sólo giró la mitad de los fondos que les corresponden por ley a las dependencias oficiales encargadas de apagar incendios y atender emergencias.

Estos fondos podrían haber sido destinados a fortalecer la infraestructura, el equipamiento, las instancias de capacitación y las condiciones laborales de las y los brigadistas

Además, en julio de 2025, el gobierno de Milei disolvió el Fondo Nacional de Manejo del Fuego mediante el Decreto 463/2025. Es el mecanismo que permitía contar con el financiamiento automático y la prevención del fuego a partir de un aporte del sector asegurador. Pero allí no frenó la motosierra.

La ley del Presupuesto 2026 proyecta una caída real de los fondos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) del 68,9 % respecto de 2023 y del 53,6% en comparación con 2025. FARN alertó por la necesidad de un enfoque preventivo en el manejo del fuego, algo que no está sucediendo por el momento.

Además, desde la organización indicaron que los incendios “no pueden ser la punta de lanza para exacerbar agresiones a la juventud, los pueblos originarios y el movimiento socioambiental”.

Incendios

La principal hipótesis del Gobierno nacional, si bien negada por la justicia chubutense, es la existencia de grupos “terroristas” mapuches que causan los incendios adrede.

“Mientras las medidas del Gobierno nacional sean reactivas y solo consistan en acciones realizadas frente a incendios activos, seguiremos lamentando más pérdidas humanas, más bosques quemados y más viviendas destruidas”, indicaron desde la organización.

La cuestión del manejo del fuego debe ser con “políticas preventivas y recursos suficientes tanto para el personal como para los equipos, las herramientas de trabajo y las investigaciones científicas necesarias”.

En este sentido, también alertaron que el cambio de jurisdicción no puede ser excusa para la falta de ejecución y elaboración de información.

En el marco de los incendios en Chubut y parte de la Patagonia argentina, comenzaron a circular posteos que aseguran que el Gobierno nacional derogó la Ley de Manejo del Fuego. Sin embargo, por el momento, no existe ningún decreto que haya derogado o dejado sin efecto la ley que creó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego .

Lo que si sucedió en el Consejo de Mayo es la propuesta de modificar artículos que prohíben realizar actividades agropecuarias en un terreno entre 30 y 60 años después de un incendio.

De la mano con los intereses de algunos gobernadores y algunas provincias, el senador entrerriano De Angeli había presentado una propuesta similar.

El Gobierno, mientras tanto, busca apaciguar las aguas con Chubut, enviando material logístico pero sin enviar dinero ni recursos para la provincia.