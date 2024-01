El Gobierno emitirá letras por u$s 3200 millones para pagar deuda externa: los vencimientos del 2024

Este viernes el Gobierno definió la emisión de letras por hasta u$s 3200 millones pagaderos a 10 años para cumplir con obligaciones de deuda extranjera.

La medida, oficializada en el Decreto 23/2024 de este viernes, se publicó en el Boletín Oficial bajo las firmas del presidente Javier Milei y todo su Gabinete, incluyendo al ministro de Economía Luis Caputo.

Según dispone el escrito en sus considerandos, "la proximidad de los vencimientos de los compromisos de deuda determina la urgencia en la adopción de esta medida".

Se trata de los primeros vencimientos de deuda externa que la Argentina enfrenta de los bonos soberanos reestructurados en el año 2020 por el exministro de Economía Martín Guzmán: el próximo martes 9 de enero, la Nación deberá pagar a los bonistas alrededor de u$s 1600 millones.

Además, a horas de una serie de reuniones entre el equipo económico -incluidos Caputo y Santiago Bausili, titular del BCRA- con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su primera visita al país durante la gestión de Javier Milei, cabe recordar que a fines de enero también vencen u$s 1900 millones que Argentina le debe a la entidad monetaria.

El cumplimiento del pago a bonistas fue confirmado por Caputo la semana pasada.

En los encuentros de este viernes la cartera económica buscará llegar a un acuerdo con el Fondo por el "caído" programa de Facilidades Extendidas: el Gobierno negocia un waiver (perdón) por el incumplimiento de las metas del trimestre pasado que mantiene al próximo desembolso del FMI fuera de alcance.

Además, Economía apunta a negociar un pago extra de la entidad para reforzar las Reservas que podría tratarse de financiamiento a través del Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (RST) del Fondo.

Emisión de letras para pagar deuda: los detalles de la medida

El cumplimiento del pago a bonistas fue confirmado por Caputo la semana pasada, quién a través de sus redes sociales aseveró que la acumulación de reservas lograda por el Banco Central desde la aplicación de una serie de medida económicas que incluyen una devaluación del 100% más crawling peg mensual del 2% permitirá pagar las deudas pendientes este principio de año.



Así lo define el mismo Decreto publicado este viernes en sus considerandos: "A partir de la implementación de las medidas económicas anunciadas el último mes, se ha producido un aumento en el nivel de reservas del BCRA, razón por la cual este se encuentra actualmente en condiciones de proveerle dólares estadounidenses al Tesoro Nacional para que haga frente al cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera".

"Que, por ello, se entiende conveniente la emisión de una letra intransferible en dólares a ser suscripta por el BCRA", agrega la descripción, por lo que el Artículo 2° del Decreto dispone entonces que esta alcance hasta los u$s 3200 millones a pagarse en 10 años, "con amortización íntegra al vencimiento".

La tasa de estas letras será "igual a la que devenguen las reservas internacionales del BCRA para el mismo período y hasta un máximo de la tasa SOFR TERM a un año más el margen de ajuste de 0,71513 % menos 1%, aplicada sobre el monto de capital efectivamente suscrito".

Finalmente, se explicita que los dólares autorizados para su adquisición "solo podrán aplicarse al pago de obligaciones de deuda denominadas en moneda extranjera".

El Gobierno le pagará a bonistas con la emisión de letras por u$s 3200 millones.

Los tenedores de deuda recibirán los siguientes pagos en enero:

Bonos a 2029 (AL29 y GD29): u$s 0,5 por cada 100 títulos de valor nominal.

u$s 0,5 por cada 100 títulos de valor nominal. Bonos a 2030 (AL30 y GD30): u$s 0,37 por cada 100 de valor nominal.

u$s 0,37 por cada 100 de valor nominal. Bonos a 2035 (AL35 y GD35): u$s 1,812 por cada u$s 100 de valor nominal.

u$s 1,812 por cada u$s 100 de valor nominal. Bonos a 2038 (AL38 y GD38): u$s 2,125 por cada u$s 100 de valor nominal.

u$s 2,125 por cada u$s 100 de valor nominal. Bonos a 2041 (AL41 y GD41): u$s 1,75 por cada u$s 100 de valor nominal.

u$s 1,75 por cada u$s 100 de valor nominal. Global a 2046 (GD46): u$s 1,8125 por cada u$s 100 de valor nominal.

La deuda pendiente: los próximos vencimientos del 2024

Tal como repasó El Cronista, a lo largo de este año el Tesoro deberá afrontar vencimientos en moneda extranjera por unos u$s 16.800 millones. De ese total, los compromisos con el Fondo Monetario suman u$s 7500 millones.

Por otra parte, por el acuerdo con el Club de París las obligaciones ascienden a u$s 5.000 millones y se suman pagos por u$s 4.440 millones por títulos públicos. Por lo pronto, el Decreto de este viernes resuelve el primero de los vencimientos privados: los u$s 1600 millones en manos de los bonistas que entraron al canje de deuda de Guzmán en 2020.

Aunque el vencimiento de diciembre por u$s 900 millones con el FMI se cubrió con un crédito puente de la CAF, el Banco de Desarrollo de América latina, este mes de enero la Argentina debe hacer frente a vencimientos con el Fondo por u$s 1.915 millones. En febrero u$s 763 millones y en abril u$s 1.915 millones.

Para esto, están pendientes todavía los desembolsos por u$s 3300 millones de la revisión suspendida. De allí, u$s 900 irán a cancelar el préstamo puente de la CAF.

Por otra parte, en el primer cuatrimestre también se deben saldar vencimientos con otros organismos multilaterales. Según la consultora Wise Capital en base a los datos de Economía, se trata de pagos por u$s 436 millones en enero, u$s 214 en febrero, u$s 725 millones en marzo y u$s 257 millones en abril.



