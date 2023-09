En paralelo a los ingresos de dólares que espera el Gobierno del FMI, a la Argentina le queda de aquí a fin de año apenas un resto de fondos por un total de u$s 940 millones provenientes de organismos de crédito alternativos destinados exclusivamente a obra pública, economía del conocimiento e infraestructura.

El horizonte promisorio de fondos de organismos internacionales que se avizoraba en los inicios del gobierno de Alberto Fernández se esfumó casi por completo.

Según un informe que circula en la Casa Rosada y al que tuvo acceso El Cronista, en el Ministerio de Economía cuentan con un listado acotado de fondos que llegarán en los próximos meses correspondientes a los siguientes bancos: u$s 400 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); u$s 100 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF); u$s 400 millones de la CAF o el Banco de Desarrollo de América latina y u$s 40 millones del Banco Centro Americano de Integración Económica (BCIE).

Ahí se terminan los créditos otorgados al gobierno de Alberto Fernández más allá del acuerdo con el FMI.

En el informe que tiene el Ministerio de Economía se detalla que los créditos que girarán estos organismos están destinados sustancialmente para las siguientes funciones específicas: la construcción del puente Chaco-Corrientes; la promoción de la economía de conocimiento en Salta; la remediación de basurales a cielo abierto; las rutas en Chaco y Salta; el tendido de líneas de transmisión eléctrica y algunas pocas más obras de infraestructura. No mucho más.

El horizonte inmediato

"Todo esto es lo que resta para completar el cupo anual que tenemos. No hay más fondos", detalló a El Cronista un funcionario del Gobierno. Se incluía también en el mensaje los préstamos otorgados por China, Qatar y los fondos de inversión de Arabía que negoció el mismo ministro de Economía, Sergio Massa.

A la vez, en la Casa Rosada destacaron que este año se va a terminar con las cuentas de las aprobaciones ya acordadas de créditos de organismos internacionales ajenos al FMI por un total aproximado de u$s 6.700 millones y desembolsos por aproximadamente u$s 5.000 millones. Este es todo el balance del año en términos de fondos girados.

En los últimos años los organismos de crédito multilaterales concedieron fondos a la Argentina para proyectos de desarrollo social e infraestructura por más de u$s 18.000 millones.

Cada uno de los créditos otorgados por el BID, el Banco Mundial, la CAF, el EximBank de China o el Banco Europeo contemplaban más de 230 proyectos de infraestructura y desarrollo social que se empezaron a ejecutar en 2019 y 2020. El año pasado se desembolsaron u$s 14.000 restantes para empezar a gastar en los años venideros.

Pero no son los únicos montos que hubo en pie de negociación del gobierno de Alberto Fernández con organismos multilaterales de crédito. A ellos se le añadieron programas por más de u$s 2.000 millones con el Banco Mundial, otros u$s 2.700 millones con el BID y u$s 1.000 millones más con la CAF.