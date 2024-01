Nuevo traspié en la segunda licitación de los Bopreal: por qué no atrae a importadores

Los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre no seducen a los importadores. El Banco Central volvió a sufrir este jueves un traspié en la segunda licitación de los Bopreal. Con un monto ofertado por u$s 750 millones, apenas logró colocar por un valor nominal total de u$s 57 millones.

En el Gobierno creían que, tras un primer revés la semana pasada, podían persuadir a los importadores con nuevos endulzantes. Además, había lanzado una Guía para explicar los Bopreal, sosteniendo que muchas Pymes se habían quedado afuera porque "no entendían" el instrumento. Pero, al parecer, esas iniciativas no alcanzaron para revertir la floja demanda de importadores.

El BCRA había sumado dos incentivos: "La extensión hasta el 31 de enero de 2024 del beneficio de acceso al Mercado Libre de Cambios a partir del 1° de febrero de 2024 para cancelar deudas por importaciones pendientes al 12 de diciembre de 2023 por hasta un 5% del valor nominal de Bopreal Serie 1 adquirido en licitaciones primarias, en la medida que el agregado sea de al menos el 50% del total de deuda para dicho importador; y la posibilidad de acceder a divisas a partir del 1° de abril de 2024 por medio de la venta de títulos con liquidación en moneda extranjera".

En el Central creían que la primera licitación había sido floja porque muchos de los grandes importadores no llegaron a registrarse a tiempo. Una semana después, la situación no cambió.

Según fuentes del mercado financiero, muchas de las compañías interesadas en participar no habrían contado con la liquidez necesaria ni con la aprobación de sus casas matrices.



Leandro Mora Alfonsín, economista especialista en desarrollo productivo, cree que el bono es un principio de solución a la abultada deuda comercial de los importadores. Sin embargo, sostiene que hay una inconsistencia de planes entre la necesidad de importadores y la política económica. "El gobierno tiene un objetivo: absorber pesos del mercado y cuidar la brecha. Mientras que los importadores que tienen deuda acumulada tienen como objetivo cumplir con sus proveedores", afirmó.



Según un informe de Aurum Valores, hay dos formas de valuar los Bopreal: como un bono hard dólar (HD) si se decidieran cobrar los cupones en dólares bajo el cronograma original; o como un "híbrido" en el que los cupones que se van cobrando en dólares se deben valuar como hard dólar y cada una de las opciones de rescate anticipado como un flujo dólar linked.

"En el primer caso, la tasa de descuento en la curva hard dólar de soberanos ley local estaría en torno al 34% lo que arrojaría un valor presente neto del bono de u$s 45 lo que implicaría que el importador estaría consiguiendo los dólares a un CCL de $ 1800", sostiene Aurum.

En el segundo caso, el importador compraría Contado con Liquidación a unos $ 1500.

Por lo tanto, es una vía para dolarizarse cara, por encima de las cotizaciones actuales de dólar Contado con Liquidación.

Además, Mora Alfonsín señala otra problemática, que cree que el Gobierno solucionará pronto. "Si bien el bono permite girar dólares al exterior, no está claro el mecanismo. Debería venir acompañado con alguna normativa que afloje un poco el cepo de acceso al Mercado Libre de Cambios cuando se hace Contado con Liquidación siendo importador", sostiene.