Tras la disolución de la obra social de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, la gestión de Carlos Presti estableció un reordenamiento de todos los activos que pertenecían a la vieja estructura y dio curso a OSFA. Según confirmaron, las tres fuerzas armadas ya pagaron la parte de deuda que correspondía y resta que el Ministerio de Seguridad dé el mismo paso. Qué puede pasar. La deuda millonaria, adquirida por el exministro Luis Petri, pasó de $44.000 millones al inicio de la gestión a más de $300.000 millones en la actualidad. En este sentido, a raíz de la deuda con prestadores privados en todo el país, los mismos suspendieron la atención a los afiliados que en gran parte tienen que solventar sus gastos médicos de su bolsillo, con salarios atrasados. La nueva obra social de los militares, OSFA, fue creada el 19 de febrero de este mismo año. En ese momento comenzó la transición y la eliminación de la vieja estructura, con la intención de separar la atención militar de las fuerzas de seguridad. Según información oficial del Ministerio de Defensa, el relevamiento integral realizado en el marco del Decreto 88/2026 permitió identificar “una deuda acumulada desde 2017″, originada en “diferencias en la liquidación de aportes y contribuciones de las cinco fuerzas que integran la obra social”. Una realidad es que la obra social no tenía prestaciones suspendidas ni un número de deuda tan alto previo a que Petri asumiera sus funciones. Desde Defensa aseguraron que la actual administración, encabezada por Ariel Guzmán, avanzó en un esquema de regularización en coordinación con las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Seguridad y otras áreas del Estado. El dato clave es que las Fuerzas Armadas ya comenzaron a saldar su parte. De acuerdo con fuentes vinculadas al proceso, el aporte de Ejército, Armada y Fuerza Aérea ronda los $80.000 millones. Sin embargo, el frente más complejo sigue abierto: cerca del 60% de la deuda total, estimada en torno a los $250.000 millones, correspondería a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, que aún no avanzaron en su cancelación. La situación fue verificada por una comisión ad hoc integrada por representantes de las fuerzas, junto con Economía, Salud y la SIGEN, que determinó que las cinco instituciones debían hacerse cargo de los montos adeudados. Mientras las Fuerzas Armadas comenzaron a cumplir con esa obligación, las fuerzas de seguridad federales permanecen rezagadas sin una explicación pública clara. En el entorno de Defensa admiten que se trata de un punto sensible. No solo por el impacto fiscal, sino por las consecuencias directas sobre los afiliados. “El tema son los gendarmes y prefectos en el mientras tanto”, reconocieron fuentes al tanto de las negociaciones, en referencia a la incertidumbre sobre la cobertura y prestaciones mientras la deuda sigue sin regularizarse. Otro punto que permanece opaco es el origen de los fondos utilizados para afrontar los pagos. Ante consultas sobre si las Fuerzas Armadas recurrieron a partidas presupuestarias específicas, reasignaciones internas o incluso a la liquidación de activos, desde el oficialismo señalaron que se trata de decisiones propias de cada fuerza y no hay un detalle consolidado disponible. Así, el saneamiento del IOSFA avanza, pero de forma incompleta. Con una parte sustancial de la deuda todavía pendiente y sin definiciones sobre cómo se resolverá el frente de las fuerzas de seguridad, el proceso de normalización por ahora queda a mitad de camino y mantiene en vilo a miles de afiliados. Una duda clave es que pasará con el área de Turismo de IOSFA. Se trata de una unidad creada en 2013, que tenía a su cargo el manejo de los hoteles que antes pertenecían a las tres Fuerzas Armadas, cuando se creó la estructura pasaron al control de la obra social. Entre los inmuebles que tiene a su cargo figuran los hoteles, centros recreativos y complejos vacacionales. “En el contexto de transición y dificultades que se atraviesan, la prioridad de la OSFA es la atención de los afiliados y alinear lo necesario para modernizarse y ser sustentable, brindando la mejor atención posible”, aseguraron fuentes allegadas a la cartera a El Cronista. El eje que ordenará todas las decisiones: la atención médica y servicios de salud. En este sentido, el manejo sobre los hoteles y turismo en general es una de las áreas que están analizándose para ser reestructurada en el nuevo directorio que tiene OSFA, que entró en funcionamiento en marzo. “No hay definiciones aún sobre esto”, aseguraron fuentes calificadas en diálogo con El Cronista. Se estaría conversando con las tres FF.AA, para ver si ellas están interesadas en recuperar aquellos hoteles, centros recreativos y complejos vacacionales, que hubieran aportado originalmente en 2013. “Cada una de las Fuerzas aportó, y se están conversando si les podría interesar gestionarlos. Pero no hay definición aún”, aseguraron. Estas conversaciones están siendo llevadas por los tres representantes de las fuerzas armadas dentro del nuevo directorio de OSFA. Uno de los rumores que circuló fue la posibilidad de que el Ministerio de Defensa, oficialice su traspaso a la Administración de Bienes del Estado (AABE), y venda los inmuebles. Desde la cartera aseguraron que el traspaso a AABE es simplemente una cuestión logística antes de ser transferidos los fondos recaudados a OSFA. “Con el traspaso interviene AABE jurídicamente, pero son de OSFA”, aseguraron. Todos los hoteles, complejos turísticos y centros recreacionales; como así también todos los bienes muebles e inmuebles, recursos y patrimonios que eran del IOSFA están dentro de ese proceso. Fuentes calificadas indicaron a este medio que la única conversación seria que se está manteniendo para sostener los inmuebles es con las Fuerza Aérea. Se trata de la única que por el momento aceptó la transferencia de los hoteles. Por ahora, los complejos vacacionales que eran uno de los beneficios de los que gozaban los militares y las Fuerzas de Seguridad están en duda y pendientes de resolución.