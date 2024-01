Deuda en dólares: cuánto vence en 2024 y los pagos al FMI que negocia Luis Caputo

Este viernes, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá con el Gobierno de Javier Milei por primera vez en Buenos Aires -tras el encuentro en Washington DC- con la expectativa de llegar a un acuerdo por el programa "caído" de Facilidades Extendidas.

Como primera medida, mientras negocian, el ministro de Economía Luis Caputo recurrió a agrupar los vencimientos de enero y dejarlos para fin de mes, a la espera de llegar a un acuerdo técnico y recibir los desembolsos pendientes antes de que llegue la hora de pagar.

Las negociaciones estarán a cargo de Caputo y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. También se sumaría el presidente del BCRA, Santiago Bausili. Por el Fondo Monetario, el organismo confirmó que el equipo técnico estará encabezado por los economistas Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja.

El Gobierno mantendrá el programa de Facilidades Extendidas, pero busca un refuerzo para las reservas desde el Fondo -que podría ser una línea especial para ese fin- mientras que Luis Caputo, ministro de Economía, reconoció que no habrá fondos frescos por u$s 15.000 millones, a contramano de lo que daba por hecho Milei, quien en campaña incluso aseguraba que tenía "u$s 30.000 millones asegurados" para avanzar con la dolarización.

Los vencimientos, en tanto, presionan en el corto plazo. Fuentes del FMI indicaron que Argentina "ejerció su derecho" para agrupar los pagos a fin de mes mientras siguen negociando un waiver (un perdón) por de la revisión del último trimestre por las metas incumplidas en la gestión anterior y los desembolsos para cumplir con los pagos. Entre los puntos en falta están la acumulación de reservas y la meta fiscal.

Los próximos pagos al FMI

El vencimiento de diciembre por u$s 900 millones se cubrió con un crédito puente de la CAF, el Banco de Desarrollo de América latina. En tanto, en enero, la Argentina debe hacer frente a vencimientos con el FMI por u$s 1.915 millones. En febrero u$s 763 millones y en abril u$s 1.915 millones.

Para esto, están pendientes todavía los desembolsos por u$s 3300 millones de la revisión suspendida. De allí, u$s 900 irán a cancelar el préstamo puente de la CAF.

Pagan al FMI u$s 900 millones en diciembre: el préstamo de la CAF que negoció el Gobierno

Por otra parte, en el primer cuatrimestre también se deben saldar vencimientos con otros organismos multilaterales. Según la consultora Wise Capital en base a los datos de Economía, se trata de pagos por u$s 436 millones en enero, u$s 214 en febrero, u$s 725 millones en marzo y u$s 257 millones en abril.

Los vencimientos en dólares 2024

A lo largo de este año, en total el Tesoro deberá afrontar vencimientos en moneda extranjera por cerca de u$s 16.800 millones. De ese total, los compromisos con el Fondo Monetario suman u$s 7500 millones.

Por otra parte, por el acuerdo con el Club de París, las obligaciones ascienden a u$s 5.000 millones y se suman pagos por u$s 4.440 millones por títulos públicos. El martes de la semana que viene (9/1) vencen u$s 1600 millones en manos de los bonistas que entraron al canje de deuda que realizó en 2020 el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán.



Caputo confirmó en redes sociales la semana pasada que se cumplirá con el vencimiento con los acreedores privados, de la mano de las reservas que logró acumular el BCRA tras la devaluación del 54%, con compras que acumularon al miércoles unos u$s 3100 millones.