Martín Guzmán rompió el silencio y lanzó un furibundo tuit contra Javier Milei: qué dijo

El ex ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, cuestionó este miércoles al presidente Javier Milei por sus contradicciones en materia de deuda pública.



En un posteo en su cuenta de Twitter, Guzmán reprodujo un viejo tuit de Milei, en el que el actual presidente sostenía que "la deuda pública es inmoral".

"¿No era que tomar deuda era inmoral?", preguntó Guzmán. "Si no querés aumentar la deuda, ¿por qué abrirías la puerta a que el endeudamiento público externo no tenga que pasar por el Congreso, y a que las reestructuraciones de deuda pública aumenten la deuda en lugar de reducirla, tal como con el Megancanje de Sturzenegger en el año 2001?"

Guzmán señaló que la ley Ómnibus, impulsada por el gobierno de Milei, busca modificar la Ley de Administración Financiera, que estipula que una reestructuración de deuda pública debe redundar en un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.

"Ya no sería necesario que ello ocurra", advirtió Guzmán. "O sea, sería legal que una reestructuración de deuda implique un aumento en lugar de una reducción de la carga de la deuda, si esas son las 'condiciones imperantes del mercado financiero' (como en el 2001)".

Presidente @JMilei, ¿no era que tomar deuda era inmoral? Si no querés aumentar la deuda, ¿por qué abrirías la puerta a que el endeudamiento público externo no tenga que pasar por el Congreso, y a que las reestructuraciones de deuda pública aumenten la deuda en lugar de reducirla,... — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) December 27, 2023

El ex ministro también cuestionó la modificación del Artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada por casi unanimidad de ambas cámaras del Congreso de la Nación en el año 2021.

"El propósito de esa Ley es que nunca más pueda ocurrir que un gobierno de turno aumente brutalmente la deuda externa con acreedores privados o el FMI, con consecuencias para varias generaciones, como ocurrió en 2016-2019", señaló Guzmán. "Tu ley volvería a hacerlo posible", le dijo a Milei.