El Gobierno destraba la disputa por el Código Penal y definen enviarlo en dos tandas
El ministro de Justicia y el asesor Santiago Caputo llegaron a un “punto medio”, ante los desacuerdos por cómo articular el proyecto de ley. El crimen de Agostina Vega en Córdoba aceleró el desenlace. El proyecto ya está en Secretaría Legal y Técnica, listo para la firma.
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