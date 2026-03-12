El Gobierno nacional oficializó la designación de Alejandro Horacio Ramírez como nuevo titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), luego de aceptar la renuncia de Daniel Roque Vítolo. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 144/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el nuevo ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, establece la aceptación de la dimisión de Vítolo con efecto desde el 6 de marzo de 2026 y designa a Ramírez en el cargo a partir de la misma fecha. El decreto también agradece formalmente “los servicios prestados” por el funcionario saliente durante su gestión al frente del organismo, que depende de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia. La IGJ es el organismo encargado de registrar y fiscalizar sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones, además de ejercer el control de legalidad sobre su funcionamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La salida de Vítolo se produjo tras un pedido del nuevo ministro de Justicia, Mahiques, quien asumió recientemente en la cartera y solicitó la renuncia de varios titulares de organismos dependientes. En la carta dirigida al presidente Milei, Vítolo explicó que presentó su renuncia luego de que se le solicitara el apartamiento del cargo y afirmó que aceptó la decisión “con el orgullo y la serenidad de quien sabe haber cumplido con su deber”. En el texto también defendió su gestión y sostuvo que durante su paso por la IGJ buscó “hacer valer el imperio de la ley y los intereses del Estado Nacional y los ciudadanos”, además de impulsar cambios en el funcionamiento del organismo. Entre otras medidas, durante su gestión promovió el pedido de veedores para revisar las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y destacó avances en la modernización normativa y en proyectos de digitalización de la institución, que según señaló, quedaron inconclusos por limitaciones estructurales y presupuestarias.