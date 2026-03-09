El Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Juan Bautista Mahiques, dio a conocer este domingo un comunicado oficial en el que anunció el inicio de un proceso de verificación y actualización de los requisitos exigidos por el Decreto 588/2003 para cubrir 337 vacantes en el Poder Judicial federal. Según el texto difundido, las plazas alcanzadas son 200 correspondientes a jueces, 72 a defensores públicos y 65 a fiscales, todas pendientes de resolución en el ámbito del Poder Ejecutivo. El objetivo declarado es habilitar formalmente cada expediente para continuar con el procedimiento de selección y, en su momento, remitir los pliegos que el Presidente de la Nación disponga elevar al Senado. En ese marco, el Ministerio solicitará al Registro Nacional de Reincidencia la actualización de los antecedentes penales de los ternados. Ese organismo centraliza la información de los procesos tramitados en todas las jurisdicciones del país y certifica la existencia o inexistencia de causas. Además, se verificará que la situación patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de los postulantes estén debidamente informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex AFIP. Con este anuncio, el Gobierno busca ordenar el expediente de cada candidato antes de avanzar con los nombramientos, en lo que representa un primer paso administrativo para destrabar un proceso que involucra a más de 300 postulantes con sus carpetas ya ingresadas al Ejecutivo.