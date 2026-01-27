En esta noticia
La ANSES confirmó el esquema de pagos para febrero de 2026, que incluirá un bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados con ingresos más bajos.
La medida se complementa con un aumento mensual por inflación, en línea con la normativa vigente, y busca reforzar el poder adquisitivo de los haberes previsionales en el segundo mes del año.
El organismo previsional oficializó una suba del 2,85%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025, que se aplicará de manera automática y sin necesidad de realizar trámites.
Aumento por inflación: cuánto suben las jubilaciones en febrero 2026
El ajuste se realiza bajo el marco del Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales automáticas según la inflación oficial. Con este incremento, los nuevos montos base quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $359.219,42
- Jubilación máxima: $2.358.940,75
El aumento se acredita directamente en la cuenta bancaria habitual de cada beneficiario y alcanza tanto a jubilados como a pensionados del sistema nacional.
Bono de $ 70.000: quiénes lo cobran
El bono extraordinario de $ 70.000 fue ratificado por el Gobierno nacional para febrero de 2026. Este refuerzo no se actualiza por inflación y está dirigido exclusivamente a quienes perciben los haberes más bajos.
La modalidad de pago es la siguiente:
- Se paga de forma completa a quienes cobran la jubilación mínima.
- Se otorga de manera proporcional a quienes perciben haberes superiores, hasta alcanzar el tope definido por ANSES.
- Se deposita junto con el haber mensual, sin trámites adicionales.
Montos finales con bono incluido en febrero 2026
Con el aumento del 2,85% y el refuerzo extraordinario, los ingresos totales a cobrar en febrero serán:
- Jubilación mínima: $429.219,42
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.375,54
- Pensiones no contributivas: $321.453,59
- Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42
Estos valores representan el ingreso final que percibirán los beneficiarios durante el mes.
Calendario de pagos ANSES: cuándo cobran los jubilados en febrero
El cronograma de pagos de ANSES comenzará el 9 de febrero para quienes cobran el haber mínimo y se extenderá hasta el 27 de febrero para jubilaciones que superan ese monto, según la terminación del DNI.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero (adelantado por feriado de Carnaval)
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero