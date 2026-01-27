El Gobierno confirmó nuevo BONO para jubilados en febrero: quiénes recibirán el plus económico y a cuánto suben los haberes Fuente: Archivo

La ANSES confirmó el esquema de pagos para febrero de 2026, que incluirá un bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados con ingresos más bajos.

La medida se complementa con un aumento mensual por inflación, en línea con la normativa vigente, y busca reforzar el poder adquisitivo de los haberes previsionales en el segundo mes del año.

El organismo previsional oficializó una suba del 2,85%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025, que se aplicará de manera automática y sin necesidad de realizar trámites.

Aumento por inflación: cuánto suben las jubilaciones en febrero 2026

El ajuste se realiza bajo el marco del Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales automáticas según la inflación oficial. Con este incremento, los nuevos montos base quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $359.219,42

Jubilación máxima: $2.358.940,75

El aumento se acredita directamente en la cuenta bancaria habitual de cada beneficiario y alcanza tanto a jubilados como a pensionados del sistema nacional.

Bono de $ 70.000: quiénes lo cobran

El bono extraordinario de $ 70.000 fue ratificado por el Gobierno nacional para febrero de 2026. Este refuerzo no se actualiza por inflación y está dirigido exclusivamente a quienes perciben los haberes más bajos.

La modalidad de pago es la siguiente:

Se paga de forma completa a quienes cobran la jubilación mínima.

Se otorga de manera proporcional a quienes perciben haberes superiores, hasta alcanzar el tope definido por ANSES.

Se deposita junto con el haber mensual, sin trámites adicionales.

Montos finales con bono incluido en febrero 2026

Con el aumento del 2,85% y el refuerzo extraordinario, los ingresos totales a cobrar en febrero serán:

Jubilación mínima: $429.219,42

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.375,54

Pensiones no contributivas: $321.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42

Estos valores representan el ingreso final que percibirán los beneficiarios durante el mes.

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobran los jubilados en febrero

El cronograma de pagos de ANSES comenzará el 9 de febrero para quienes cobran el haber mínimo y se extenderá hasta el 27 de febrero para jubilaciones que superan ese monto, según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero (adelantado por feriado de Carnaval)

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: